Пловдивското дерби между Ботев и Локомотив завърши без голове

Efbet лига, XVI кръг
Ботев (Пловдив) - Локомотив (Пловдив) - 0:0
Берое - Пирин - 0:0
В неделя от 15:30 часа:
Лудогорец - Крумовград
В понеделник от 13:00 часа:
Ботев (Враца) - Локомотив (София)
От 15:30 часа:
Славия - Етър
От 18:00 часа
ЦСКА-София - Хебър
Във вторник от 15:00 часа:
Черно море - Арда
От 17:30 часа:
ЦСКА 1948 - Левски
Класиране:
1. ЦСКА-София 15 9 5 1 20:8 32
1. Черно море 15 9 5 1 25:12 32
3. Локомотив (Пд) 16 9 5 2 29:15 32
4. Лудогорец 14 9 3 2 35:9 30
5. Левски 15 8 3 4 23:11 27
6. Арда 14 7 4 3 21:8 25
7. ЦСКА 1948 13 6 5 2 14:8 23
8. Берое 16 6 3 7 15:22 21
9. Ботев (Пд) 16 5 4 7 26:21 19
10. Хебър 15 5 4 6 17:18 19
11. Крумовград 15 5 3 7 13:20 18
12. Локомотив (Сф) 15 4 2 9 10:29 14
13. Пирин 16 3 3 10 9:23 12
14. Славия 15 3 2 10 9:26 11
15. Ботев (Вр) 15 3 1 11 10:29 10
16. Етър 15 2 2 11 11:28 8
/ХБ/