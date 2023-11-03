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Пловдивското дерби между Ботев и Локомотив завърши без голове

Христо Бонински
Пловдивското дерби между Ботев и Локомотив завърши без голове
Пловдивското дерби между Ботев и Локомотив завърши без голове
Снимка: БТА
Пловдив,  
03.11.2023 21:29
 (БТА)

Efbet лига, XVI кръг

Ботев (Пловдив) - Локомотив (Пловдив) - 0:0

Берое - Пирин - 0:0

В неделя от 15:30 часа:
Лудогорец - Крумовград

В понеделник от 13:00 часа:
Ботев (Враца) - Локомотив (София)

От 15:30 часа:
Славия - Етър

От 18:00 часа
ЦСКА-София - Хебър

Във вторник от 15:00 часа:
Черно море - Арда

От 17:30 часа:
ЦСКА 1948 - Левски

Класиране:
1. ЦСКА-София       15  9   5   1   20:8    32
1. Черно море       15  9   5   1   25:12   32
3. Локомотив (Пд)   16  9   5   2   29:15   32
4. Лудогорец        14  9   3   2   35:9    30
5. Левски           15  8   3   4   23:11   27
6. Арда             14  7   4   3   21:8    25
7. ЦСКА 1948        13  6   5   2   14:8    23
8. Берое            16  6   3   7   15:22   21
9. Ботев (Пд)       16  5   4   7   26:21   19
10. Хебър           15  5   4   6   17:18   19
11. Крумовград      15  5   3   7   13:20   18
12. Локомотив (Сф)  15  4   2   9   10:29   14
13. Пирин           16  3   3   10  9:23    12
14. Славия          15  3   2   10  9:26    11
15. Ботев (Вр)      15  3   1   11  10:29   10
16. Етър            15  2   2   11  11:28   8

/ХБ/

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03.11.2023 21:30

Ботев и Локомотив не излъчиха победител в 118-ото издание на пловдивското дерби

Първенство на България по футбол, среща от 16-ия кръг на Първа лига между отборите на Ботев (Пловдив) и Локомотив (Пловдив): Ботев (Пловдив) – Локомотив (Пловдив) 0:0 стадион: „Христо Ботев“, Пловдив главен съдия: Георги Кабаков, гр. Пловдив жълти

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