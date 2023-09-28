Класиране при голмайсторите след 11-ия кръг от Първа лига

Класиране при голмайсторите в еfbet Лига след мачовете от 11-ия кръг:

7 гола: Атанас Илиев (Черно море)

6 гола: Джовани Маркес (Локомотив Пловдив), Дюкенс Назон (ЦСКА-София)

5 гола: Георги Николов (Хебър Пазарджик)

4 гола: Вини Трибуле (Берое), Джавад ел Джемили (Левски), Рикардиньо (Левски), Матеус Машадо (Черно море), Ивелин Попов (Ботев Пловдив), Мартин Секулич (Ботев Пловдив), Александър Колев (Крумовград), Преслав Боруков (Арда), Бърнард Текпетей (Лудогорец)

3 гола: Алфа Конте (Локомотив Пловдив), Бабакар Дион (Локомотив Пловдив), Тонислав Йорданов (Арда), Абубакар Тунгара (Арда), Тобиас Хайнц (ЦСКА-София), Педриньо (ЦСКА 1948), Руан Круз (Лудогорец), Галин Иванов (Славия), Петър Андреев (Локомотив Пловдив), Борис Тютюков (Пирин)