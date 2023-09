Мениджърът на Арсенал Микел Артета: "Беше страхотно да усетим атмосферата на Шампионската лига"

Мениджърът на Арсенал Микел Артета заяви, че отборът е използвал подобаващо енергията от завръщането в Шампионската лига при категоричния успех с 4:0 срещу ПСВ Айндховен в първия мач от груповата фаза на Шампионската лига.

Арсенал участва в надпреварата за първи път от шест години насам.

"Беше страхотно да усетим атмосферата, химна на Шампионската лига. Всички бяхме малко емоционални", призна Микел Артета.

"Мисля, че опитахме да използваме тази енергия и емоция по правилния начин. Трябва да се състезаваме, но също така трябва да се насладим на тези моменти, на тези вечери. Мисля, че това ще бъде добър спомен", коментира испанският специалист.

"Бяхме безапелационни, използвахме шансовете си и показахме класа в завършващата фаза. Победата е най-доброто, което можеш да направиш, но сега имам 24 състезатели, които искат да играят в неделя", добави Артета.

Арсенал ще гостува на Тотнъм в двубой от Висшата лига през уикенда.

Микел Артета похвали и новото попълнение Кай Хаверц след мача с ПСВ Айндховен.

Amongst an array of standout performances for Arteta's team, Kai Havertz enjoyed possibly the best display of his early Arsenal career.

"Поисках от него да играе две различни роли според поведението на съперника. Той е интелигентен и успя да го направи. Той иска да се развива", заяви Артета.