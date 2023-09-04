Черноморец победи Добруджа в мач от Втора лига

Срещи от осмия кръг във Втора футболна лига: Черноморец (Бургас) - Добруджа 1:0 от неделя: Беласица - Дунав Русе 0:1 Спортист Своге - Монтана 1:1 Янтра - Струмска слава 3:2 Спартак Варна - Марица Пловдив 2:0 от събота: ЦСКА 1948 II - Черноморец Балчик 2:1 от петък: Бдин - Септември София 1:2 Марек - Лудогорец II 1:0 Спартак Плевен - Литекс 4:1 временно класиране: 1. Септември 8 6 0 2 15:10 18 точки 2. Спартак Варна 8 5 1 2 10:5 16 3. Янтра 2019 (Габрово) 8 5 1 2 15:9 16 4. Монтана 8 4 3 1 10:6 15 5. Марек 8 4 3 1 6:5 15 6. Черноморец (Бургас) 8 3 4 1 9:8 13 7. Марица (Пловдив) 8 4 1 3 13:14 13 8. Добруджа 1919 8 3 3 2 10:7 12 9. Дунав (Русе) 8 3 3 2 8:9 12 10. Струмска слава 8 3 2 3 12:10 11 11. ЦСКА 1948 II 8 3 2 3 10:9 11 12. Спартак (Плевен) 8 3 0 5 10:11 9 13. Беласица 8 2 2 4 7:8 8 14. Лудогорец II 8 2 2 4 7:9 8 15. Спортист (Своге) 8 1 3 4 9:13 6 16. Литекс 8 1 3 4 6:14 6 17. Бдин 8 1 2 5 4:8 5 18. Черноморец (Балчик) 8 1 1 6 4:10 4