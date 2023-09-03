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Левски се наложи трудно срещу Хебър в Първа лига

Асен Даскалов
Левски се наложи трудно срещу Хебър в Първа лига
Левски се наложи трудно срещу Хебър в Първа лига
снимка: БТА
София,  
03.09.2023 23:13
 (БТА) 
Мачове от осмия кръг в Първа футболна лига:

Локомотив Пловдив - Крумовград      4:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Джовани 10, 2:0 Хорхе Сегура 25, 3:0 Евандро 79, 4:0 Алфа Конте 90+1

Левски - Хебър                      1:0 (0:0)
голмайстори: Роналдо 90+4 

от събота:
Локомотив София - Етър             1:3 (1:2)
голмайстори: 1:0 Симеон Мечев 7, 1:1 Крум Стоянов 23, 1:2 Кольо Станев 45, 1:3 Мартин Николов 52
червен картон: Пламен Димов (Етър) 72

Берое - ЦСКА-София                 0:3 (0:2)
0:1 Дюкенс Назон 18, 0:2 Тобиас Хайнц 20, 0:3 Джонатан Линдсет 63

от петък:
Пирин - Арда Кърджали             0:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Тонислав Йорданов 39, 0:2 Преслав Боруков 88
пропусната дузпа: Тонислав Йорданов (Арда) 39

Ботев Враца - Черно море          0:1 (0:0)
голмайстори: 0:1 Атанас Илиев 80-дузпа
пропусната дузпа: Пабло Гарсия (Черно море) 14

Ботев Пловдив - Славия            3:1 (3:0)
голмайстори: 1:0 Ивелин Попов 26, 3:0 Мартин Секулич 38, 40, 3:1 Ертан Томбак 82

ЦСКА 1948 - Лудогорец    отложен

временно класиране:
 1. Локомотив (Пловдив)  8   7   1   0   21:7   22 точки
 2. Черно море           8   6   2   0   17:7   20   
 3. ЦСКА 1948            6   4   1   1   9:3    13
 4. Берое                8   4   1   3   10:12  13
 5. Лудогорец            6   4   0   2   19:4   12
 6. Левски               6   4   0   2   13:5   12
 7. ЦСКА-София           7   3   3   1   8:5    12
 8. Крумовград           8   4   0   4   9:12   12
 9. Хебър                8   3   2   3   7:7    12 
10. Арда                 6   3   1   2   8:5    10   
11. Ботев (Пловдив)      8   2   2   4   8:11    8
12. Локомотив (София)    8   2   0   6   6:17    6
13. Ботев (Враца)        8   2   0   6   3:14    6 
14. Славия               7   1   1   5   4:16    4
15. Етър                 7   1   1   5   7:14    4 
16. Пирин                7   0   1   6   1:11    1

/ИК/

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