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Никола Попов ще ръководи двубоя от петия кръг в Първа лига между Лудогорец и ЦСКА

Боян Денчев
Никола Попов ще ръководи двубоя от петия кръг в Първа лига между Лудогорец и ЦСКА
Никола Попов ще ръководи двубоя от петия кръг в Първа лига между Лудогорец и ЦСКА
София,  
08.08.2023 19:18
 (БТА)

Съдийски назначения за мачовете от петия кръг в Първа футболна лига:

 

11 август 2023 г., петък, 19:00 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ФК Локомотив 1929

ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Георги Любомиров Минев    АС2:    Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ:    Димо Стоянов Димов    ВАР:    Ивайло Красимиров Ненков    АВАР:    Светослав Колев Енчев

СН:    Ахмед Яшар Ахмед     

 

11 август 2023 г., петък, 21:15 ч.

Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

ГС:    Петър Георгиев Кузев    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Никифор Деянов Велков

4-ТИ:    Иво Венциславов Андреев    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Станислав Лазаров Станев

СН:    Йордан Костадинов Иванов     

 

12 август 2023 г., събота, 19:00 ч.

ФК Хебър 1918 - ПФК Ботев АД

ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Иво Венциславов Андреев    АВАР:    Павлета Веселинова Рашкова

СН:    Георги Крумов Виделов     

 

12 август 2023 г., събота, 21:15 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Черно море

ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков

4-ТИ:    Кристиян Николов Колев    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Петър Велизаров Митрев

СН:    Петър Стоянов Петров     

 

13 август 2023 г., неделя, 18:45 ч.

ПФК Левски - ПФК Ботев Враца

ГС:    Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Владимир Ангелов Велев    АС2:    Станислав Лазаров Станев

4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Ивелин Венциславов Занев    АВАР:    Мартин Тодоров Мачев

СН:    Венцислав Иванов Гаврилов     

 

13 август 2023 г., неделя, 21:15 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Мартин Емилов Венев

4-ТИ:    Георги Юлиянов Иванов    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Димо Дамянов Вълчев

СН:    Радан Василев Мирянов     

 

14 август 2023 г., понеделник, 19:00 ч.

ФК Етър ВТ - ПФК Берое - Стара Загора

ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Димитър Русенов Русев

4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Владимир Ангелов Велев

СН:    Александър Костадинов Костадинов     

 

14 август 2023 г., понеделник, 21:15 ч.

ФК Крумовград - ФК ЦСКА 1948

ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев    ВАР:    Георги Милков Гинчев    АВАР:    Георги Йорданов Дойнов

СН:    Константин Делов Писков     

/БД/

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