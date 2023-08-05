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Групата на Славия за двубоя с ЦСКА-София

Асен Даскалов
Групата на Славия за двубоя с ЦСКА-София
Групата на Славия за двубоя с ЦСКА-София
снимка: ПФК Славия
София,  
05.08.2023 19:22
 (БТА)

Групата на Славия за мача от четвъртия кръг в Първа лига като гост срещу ЦСКА-София на 6 август, неделя, от 18:45 часа:

Георги Петков, Николай Кръстев, Ертан Томбак, Виктор Генев, Емил Мартинов, Венцислав Керчев, Сибири Кейта, Людовик Соарес, Велко Йеленкович, Ерол Дост, Чунг До, Кристиян Стоянов, Валентин Петров, Галин Иванов, Иван Минчев, Роберто Райчев, Емил Стоев, Владимир Николов, Тони Тасев, Денислав Александров, Йон Бакеро

/ИК/

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