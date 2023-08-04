Подробно търсене

Черно море е лидер в елита след домакински успех срещу Етър

Асен Даскалов
Черно море е лидер в елита след домакински успех срещу Етър
Черно море е лидер в елита след домакински успех срещу Етър
снимка: БТА
София,  
04.08.2023 20:54
 (БТА) 
Мачове от четвъртия кръг в Първа футболна лига:

Черно море - Етър                  2:1 (0:0)
голмайстори: 0:1 Кольо Станев 48, 1:1 Живко Атанасов 69, 2:1 Едгар Пашеко 83     
 
по-късно днес:
Ботев Пловдив - Арда Кърджали 

събота:
Локомотив София 1929 - Пирин Благоевград
Ботев Враца - Лудогорец    
 
неделя:
ЦСКА-София - Славия
Локомотив Пловдив - Левски

понеделник:
ЦСКА 1948 - Хебър  
Берое - Крумовград

временно класиране:
 1. Черно море        4   3   1   0   9:5 10 точки
 2. Локомотив (Пд)    3   2   1   0   9:3  7  
 3. ЦСКА 1948         2   2   0   0   5:1  6
 4. Берое             3   2   0   1   3:2  6
 5. Левски            3   2   0   1  10:3  6
 6. ЦСКА-София        2   1   1   0   1:0  4
 7. Хебър             3   1   1   1   1:1  4
 8. Лудогорец         2   1   0   1   6:3  3
 9. Ботев (Враца)     3   1   0   2   2:5  3
10. Локомотив (Сф)    3   1   0   2   3:10 3
11. Крумовград        3   1   0   2   4:5  3
12. Славия            2   1   0   1   1:2  3
13. Ботев (Пловдив)   3   0   2   1   2:4  2 
14. Арда              2   0   1   1   3:4  1
15. Пирин             3   0   1   2   1:5  1
16. Етър              3   0   0   3   1:8  0

/АВ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 21:15 на 04.08.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация