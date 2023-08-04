Бдин постигна първа победа през сезона във Втора лига

site.btaБдин постигна първа победа през сезона във Втора лига
Двубои от четвъртия кръг във Втора футболна лига: Бдин - Беласица 1:0 събота: Марек - Черноморец Балчик Спартак Плевен - Добруджа Спортист Своге - Дунав Русе Янтра - Марица Пловдив Литекс - Монтана неделя: Лудогорец II - Струмска слава вторник: ЦСКА 1948 II - Септември София Черноморец Бургас - Спартак Варна временно класиране: 1. Септември 3 3 0 0 6:2 9 точки 2. Добруджа 3 2 1 0 6:1 7 3. Марек 3 2 1 0 3:0 7 4. Спартак Варна 3 2 0 1 3:3 6 5. ЦСКА 1948 II 3 2 0 1 6:3 6 6. Марица (Пловдив) 3 2 0 1 6:5 6 7. Литекс 3 1 1 1 4:5 4 8. Янтра 2019 (Габрово) 3 1 1 1 2:2 4 9. Струмска слава 3 1 1 1 5:5 4 10. Черноморец (Бургас) 3 1 1 1 3:4 4 11. Беласица 4 1 1 2 5:5 4 12. Дунав (Русе) 3 1 1 1 4:4 4 13. Монтана 3 1 1 1 3:3 4 14. Бдин 4 1 1 2 2:3 4 15. Спортист (Своге) 3 1 0 1 4:6 3 16. Лудогорец II 3 0 1 2 3:5 1 17. Черноморец (Балчик) 3 0 1 2 0:5 1 18. Спартак Плевен 3 0 0 3 2:6 0
/ХБ/
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