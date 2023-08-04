Подробно търсене

Бдин постигна първа победа през сезона във Втора лига

Асен Даскалов
Бдин постигна първа победа през сезона във Втора лига
Бдин постигна първа победа през сезона във Втора лига
снимка: БТА
София,  
04.08.2023 19:56
 (БТА) 
Двубои от четвъртия кръг във Втора футболна лига:

Бдин - Беласица                       1:0

събота:
Марек - Черноморец Балчик    
Спартак Плевен - Добруджа
Спортист Своге - Дунав Русе  
Янтра - Марица Пловдив     
Литекс - Монтана   
 
неделя:
Лудогорец II - Струмска слава

вторник:
ЦСКА 1948 II - Септември София
Черноморец Бургас - Спартак Варна

временно класиране:
 1. Септември                3    3   0   0    6:2     9 точки
 2. Добруджа                 3    2   1   0    6:1     7
 3. Марек                    3    2   1   0    3:0     7
 4. Спартак Варна            3    2   0   1    3:3     6 
 5. ЦСКА 1948 II             3    2   0   1    6:3     6 
 6. Марица (Пловдив)         3    2   0   1    6:5     6  
 7. Литекс                   3    1   1   1    4:5     4 
 8. Янтра 2019 (Габрово)     3    1   1   1    2:2     4
 9. Струмска слава           3    1   1   1    5:5     4
10. Черноморец (Бургас)      3    1   1   1    3:4     4
11. Беласица                 4    1   1   2    5:5     4
12. Дунав (Русе)             3    1   1   1    4:4     4 
13. Монтана                  3    1   1   1    3:3     4
14. Бдин                     4    1   1   2    2:3     4
15. Спортист (Своге)         3    1   0   1    4:6     3  
16. Лудогорец II             3    0   1   2    3:5     1        
17. Черноморец (Балчик)      3    0   1   2    0:5     1
18. Спартак Плевен           3    0   0   3    2:6     0

/ХБ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 21:18 на 04.08.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация