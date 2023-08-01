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Челси привлече младия полузащитник от френския Рен Лесли Угочукву

Атанас Василев
Челси привлече младия полузащитник от френския Рен Лесли Угочукву
Челси привлече младия полузащитник от френския Рен Лесли Угочукву
Лесли Угочукву (в бяло) впечатли и срещу Пари Сен Жермен. Снимка: АП
Лондон,  
01.08.2023 21:13
 (БТА)

Челси привлече младия полузащитник на френския клуб Рен Лесли Угочукву, съобщи "Евроспорт". Малко по-късно английският клуб потвърди сделката.

19-годиштият талант впечатли сериозно през миналата година в Лига 1 и с това си заслужи договор за седем години с гиганта от "Стамфорд Бридж", но по всяка вероятност ще бъде преотстъпен на друг клуб от Франция – Страсбург с цел повече мачове на най-високо ниво.

Дали ще се постъпи така, за момента не е ясно, но е сигурно, че Челси е платил 23.1 милиона паунда за футболиста. Угочукву се присъединява в списъка от нови попълнения за мениджъра Маурисио Почетино, който към момента включва Андрей Сантос, Николас Джаксън, Диего Морейра, Анджело Габриел и Кристофър Нкунку. Но Челси продължава да бъде свързван с още футболисти. Продължават преговорите между "сините" и Ювентус за размяна на Душан Влахович и Ромелу Лукаку, който през последната кампания беше даден под наем в Интер (Милано).

Угочукву е от нигерийски произход, но е роден в Рен и до момента е играл за юношеските национални отбори на Франция.

Спортните директори на Челси Лорънс Стюърт и Пол Уинстенли вече поздравиха момчето за избора: "Безкрайно сме щастливи, че талант като Лесли се присъединява към Челси. Той е впечатляващ млад футболист, който вече остави своя отпечатък във френското първенство. Той ще се присъедини към нашия отбор в САЩ, за да се адаптира максимално бързо в съблекалнята. Неговият потенциал и бъдеще е безспорно".

/АВ/

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