Челси привлече младия полузащитник от френския Рен Лесли Угочукву

Челси привлече младия полузащитник на френския клуб Рен Лесли Угочукву, съобщи "Евроспорт". Малко по-късно английският клуб потвърди сделката.

19-годиштият талант впечатли сериозно през миналата година в Лига 1 и с това си заслужи договор за седем години с гиганта от "Стамфорд Бридж", но по всяка вероятност ще бъде преотстъпен на друг клуб от Франция – Страсбург с цел повече мачове на най-високо ниво.

Дали ще се постъпи така, за момента не е ясно, но е сигурно, че Челси е платил 23.1 милиона паунда за футболиста. Угочукву се присъединява в списъка от нови попълнения за мениджъра Маурисио Почетино, който към момента включва Андрей Сантос, Николас Джаксън, Диего Морейра, Анджело Габриел и Кристофър Нкунку. Но Челси продължава да бъде свързван с още футболисти. Продължават преговорите между "сините" и Ювентус за размяна на Душан Влахович и Ромелу Лукаку, който през последната кампания беше даден под наем в Интер (Милано).

Угочукву е от нигерийски произход, но е роден в Рен и до момента е играл за юношеските национални отбори на Франция.

Спортните директори на Челси Лорънс Стюърт и Пол Уинстенли вече поздравиха момчето за избора: "Безкрайно сме щастливи, че талант като Лесли се присъединява към Челси. Той е впечатляващ млад футболист, който вече остави своя отпечатък във френското първенство. Той ще се присъедини към нашия отбор в САЩ, за да се адаптира максимално бързо в съблекалнята. Неговият потенциал и бъдеще е безспорно".