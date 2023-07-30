Николай Костов определи група от 19 футболисти на Левски за домакинството на Локомотив София

Група от 19 футболисти определи старши треньорът на Левски Николай Костов за мача от 3-ия кръг на Първа лига срещу Локомотив (София). Двубоят на стадион "Георги Аспарухов" е днес от 21:15 часа.

Ето и състава на "сините":

Николай Михайлов, Пламен Андреев, Патрик-Габриел Галчев, Жереми Петрис, Келиан ван дер Каап, Кристиан Димитров, Хосе Кордоба, Цунами, Андриан Краев, Асен Митков, Асен Чандъров, Илиян Стефанов, Ивелин Попов, Асими Фадига, Джавад Ел Джемили, Марин Петков, Роналдо, Уелтон, Рикардиньо.