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Николай Костов определи група от 19 футболисти на Левски за домакинството на Локомотив София

Боян Денчев
Николай Костов определи група от 19 футболисти на Левски за домакинството на Локомотив София
Николай Костов определи група от 19 футболисти на Левски за домакинството на Локомотив София
София,  
30.07.2023 15:39
 (БТА)

Група от 19 футболисти определи старши треньорът на Левски Николай Костов за мача от 3-ия кръг на Първа лига срещу Локомотив (София). Двубоят на стадион "Георги Аспарухов" е днес от 21:15 часа.

Ето и състава на "сините":

Николай Михайлов, Пламен Андреев, Патрик-Габриел Галчев, Жереми Петрис, Келиан ван дер Каап, Кристиан Димитров, Хосе Кордоба, Цунами, Андриан Краев, Асен Митков, Асен Чандъров, Илиян Стефанов, Ивелин Попов, Асими Фадига, Джавад Ел Джемили, Марин Петков, Роналдо, Уелтон, Рикардиньо.

/БД/

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