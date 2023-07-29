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Добруджа и Марек записаха втори победи от началото на новия сезон във Втора лига

Ивайло Георгиев
Добруджа и Марек записаха втори победи от началото на новия сезон във Втора лига
Добруджа и Марек записаха втори победи от началото на новия сезон във Втора лига
Снимка: БТА
София,  
29.07.2023 20:46
 (БТА)

Първенство на България по футбол, Втора лига, срещи от третия кръг:

Бдин Видин - Марек Дупница              0:1
Добруджа - Лудогорец II                 1:0
Дунав Русе - ЦСКА 1948 II               0:2
Струмска слава - Литекс Ловеч           2:3

по-късно днес:
Беласица Петрич - Черноморец Бургас
Монтана - Черноморец Балчик

от петък:
Септември София - Спартак Плевен        2:1

в неделя:
Спартак Варна - Янтра Габрово

в понеделник: 
Марица Пловдив - Спортист Своге

        временно класиране:  
 1. Септември                3    3   0   0    6:2     9 
 2. Добруджа                 3    2   1   0    6:1     7
 3. Марек                    3    2   1   0    3:0     7
 4. ЦСКА 1948 II             3    2   0   1    6:3     6 
 5. Янтра 2019 (Габрово)     2    1   1   0    2:1     4
 6. Дунав (Русе)             3    1   1   1    4:4     4
 7. Струмска слава           3    1   1   1    5:5     4  
 8. Литекс                   3    1   1   1    4:5     4 
 9. Беласица                 2    1   0   1    4:3     3   
10. Марица (Пловдив)         2    1   0   1    3:4     3    
11. Спартак Варна            2    1   0   1    2:3     3 
12. Спортист (Своге)         2    1   0   1    3:3     3    
13. Черноморец (Бургас)      3    1   0   1    2:3     3
14. Монтана                  2    0   1   1    2:3     1
15. Лудогорец II             3    0   1   2    3:5     1   
16. Бдин                     3    0   1   2    1:3     1    
17. Черноморец (Балчик)      2    0   1   1    0:4     1
18. Спартак Плевен           3    0   0   3    2:6     0

/ГК/

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