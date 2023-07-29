Добруджа и Марек записаха втори победи от началото на новия сезон във Втора лига

Първенство на България по футбол, Втора лига, срещи от третия кръг:

Бдин Видин - Марек Дупница 0:1 Добруджа - Лудогорец II 1:0 Дунав Русе - ЦСКА 1948 II 0:2 Струмска слава - Литекс Ловеч 2:3 по-късно днес: Беласица Петрич - Черноморец Бургас Монтана - Черноморец Балчик от петък: Септември София - Спартак Плевен 2:1 в неделя: Спартак Варна - Янтра Габрово в понеделник: Марица Пловдив - Спортист Своге временно класиране:

1. Септември 3 3 0 0 6:2 9

2. Добруджа 3 2 1 0 6:1 7

3. Марек 3 2 1 0 3:0 7

4. ЦСКА 1948 II 3 2 0 1 6:3 6

5. Янтра 2019 (Габрово) 2 1 1 0 2:1 4

6. Дунав (Русе) 3 1 1 1 4:4 4

7. Струмска слава 3 1 1 1 5:5 4

8. Литекс 3 1 1 1 4:5 4

9. Беласица 2 1 0 1 4:3 3

10. Марица (Пловдив) 2 1 0 1 3:4 3

11. Спартак Варна 2 1 0 1 2:3 3

12. Спортист (Своге) 2 1 0 1 3:3 3

13. Черноморец (Бургас) 3 1 0 1 2:3 3

14. Монтана 2 0 1 1 2:3 1

15. Лудогорец II 3 0 1 2 3:5 1

16. Бдин 3 0 1 2 1:3 1

17. Черноморец (Балчик) 2 0 1 1 0:4 1

18. Спартак Плевен 3 0 0 3 2:6 0