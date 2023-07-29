Добруджа и Марек записаха втори победи от началото на новия сезон във Втора лига

site.btaДобруджа и Марек записаха втори победи от началото на новия сезон във Втора лига
Първенство на България по футбол, Втора лига, срещи от третия кръг:
Бдин Видин - Марек Дупница 0:1 Добруджа - Лудогорец II 1:0 Дунав Русе - ЦСКА 1948 II 0:2 Струмска слава - Литекс Ловеч 2:3 по-късно днес: Беласица Петрич - Черноморец Бургас Монтана - Черноморец Балчик от петък: Септември София - Спартак Плевен 2:1 в неделя: Спартак Варна - Янтра Габрово в понеделник: Марица Пловдив - Спортист Своге временно класиране:
1. Септември 3 3 0 0 6:2 9
2. Добруджа 3 2 1 0 6:1 7
3. Марек 3 2 1 0 3:0 7
4. ЦСКА 1948 II 3 2 0 1 6:3 6
5. Янтра 2019 (Габрово) 2 1 1 0 2:1 4
6. Дунав (Русе) 3 1 1 1 4:4 4
7. Струмска слава 3 1 1 1 5:5 4
8. Литекс 3 1 1 1 4:5 4
9. Беласица 2 1 0 1 4:3 3
10. Марица (Пловдив) 2 1 0 1 3:4 3
11. Спартак Варна 2 1 0 1 2:3 3
12. Спортист (Своге) 2 1 0 1 3:3 3
13. Черноморец (Бургас) 3 1 0 1 2:3 3
14. Монтана 2 0 1 1 2:3 1
15. Лудогорец II 3 0 1 2 3:5 1
16. Бдин 3 0 1 2 1:3 1
17. Черноморец (Балчик) 2 0 1 1 0:4 1
18. Спартак Плевен 3 0 0 3 2:6 0
/ГК/
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