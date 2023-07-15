Шест гола, три дузпи и серия от обрати белязаха мача между Арда и Черно море

Първенство на България по футбол, срещи от първия кръг на Първа лига:

Левски - ЦСКА 1948 - 1:2 (1:1)

голмайстори: 1:0 Рикардиньо 32, 1:1 Педриньо 41-дузпа. 1:2 Елитон 80

Арда (Кърджали) - Черно море (Варна) - 3:3 (0:1)

голмайстори: 0:1 Матеус Машадо 43, 1:1 Радослав Цонев 52-дузпа, 2:1 Преслав Боруков 62, 2:2 Матеус Машадо 64, 2:3 Атанас Илиев 79-дузпа, 3:3 Абубакар Тунгара 83-дузпа

в неделя:

Локомотив (Пловдив) - Ботев (Пловдив)

Хебър - ЦСКА-София

в понеделник:

Локомотив (София) - Ботев (Враца)

Етър (Велико Търново) - Славия

от петък:

Пирин (Благоевград) - Берое (Стара Загора) - 1:2 (1:1)

голмайстори: 1:0 Даниил Кондраков 22, 1:1 Вини Трибуле 45+3, 1:2 Вини Трибуле 50

Крумовград - Лудогорец - 3:1 (2:1)

голмайстори: 1:0 Божидар Кацаров 6, 2:0 Александър Колев 17, 2:1 Доминик Янков 39, 3:1 Мартин Сораков 68