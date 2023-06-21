Резултати и класиране от европейските квалификации по футбол

site.btaРезултати и класиране от европейските квалификации по футбол
Европейски квалификации по футбол, мачове от груповата фаза:
група А:
Норвегия - Кипър - 3:1
Шотландия - Грузия - 2:0
1. Шотландия 4 4 0 0 9:1 12 точки 2. Грузия 3 1 1 1 3:4 4 3. Норвегия 4 1 1 2 5:7 4 4. Испания 2 1 0 1 3:2 3 5. Кипър 3 0 0 3 2:8 0
група Е:
Фарьорски острови - Албания - 1:3
Молдова - Полша - 3:2
1. Чехия 3 2 1 0 6:1 7 точки 2. Албания 3 2 0 1 5:2 6 3. Молдова 4 1 2 1 4:5 5 4. Полша 3 1 0 2 4:6 3 5. Фарьорски о-ви 3 0 1 2 2:7 1
група F:
Австрия - Швеция - 2:0
Естония - Белгия - 0:3
1. Австрия 4 3 1 0 9:3 10 точки 2. Белгия 3 2 1 0 7:1 7 3. Швеция 3 1 0 2 5:5 3 4. Естония 3 0 1 2 2:6 1 5. Азербайджан 3 0 1 2 2:10 1
група G:
България - Сърбия - 1:1
Унгария - Литва - 2:0
1. Унгария 3 2 1 0 5:0 7 точки 2. Сърбия 3 2 1 0 5:1 7 3. Черна гора 3 1 1 1 1:2 4 4. България 4 0 2 2 2:6 2 5. Литва 3 0 1 2 1:5 1
група J:
Босна и Херцеговина - Люксембург - 0:2
Исландия - Португалия - 0:1
Лихтенщайн - Словакия - 0:1
1. Португалия 4 4 0 0 14:0 12 точки 2. Словакия 4 3 1 0 5:1 10 3. Люксембург 4 2 1 1 4:6 7 4. Босна и Херцеговина 4 1 0 3 3:7 3 5. Исландия 4 1 0 3 8:6 3 6. Лихтенщайн 4 0 0 4 0:14 0
/ГК/
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