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Резултати и класиране от европейските квалификации по футбол

Ивайло Георгиев
Резултати и класиране от европейските квалификации по футбол
Резултати и класиране от европейските квалификации по футбол
Снимка: АП
София,  
21.06.2023 08:20
 (БТА)

Европейски квалификации по футбол, мачове от груповата фаза:

група А:
Норвегия - Кипър - 3:1
Шотландия - Грузия - 2:0

1. Шотландия            4 4 0 0 9:1 12 точки
2. Грузия               3 1 1 1 3:4  4 
3. Норвегия             4 1 1 2 5:7  4 
4. Испания              2 1 0 1 3:2  3 
5. Кипър                3 0 0 3 2:8  0 

група Е:
Фарьорски острови - Албания - 1:3
Молдова - Полша - 3:2

1. Чехия                3 2 1 0 6:1 7 точки
2. Албания              3 2 0 1 5:2 6 
3. Молдова              4 1 2 1 4:5 5 
4. Полша                3 1 0 2 4:6 3 
5. Фарьорски о-ви       3 0 1 2 2:7 1

група F:
Австрия - Швеция - 2:0
Естония - Белгия - 0:3

1. Австрия                4 3 1 0  9:3 10 точки
2. Белгия                 3 2 1 0  7:1  7 
3. Швеция                 3 1 0 2  5:5  3 
4. Естония                3 0 1 2  2:6  1 
5. Азербайджан            3 0 1 2 2:10  1

група G:
България - Сърбия - 1:1
Унгария - Литва - 2:0

1. Унгария              3 2 1 0 5:0 7 точки
2. Сърбия               3 2 1 0 5:1 7 
3. Черна гора           3 1 1 1 1:2 4 
4. България             4 0 2 2 2:6 2 
5. Литва                3 0 1 2 1:5 1 

група J:
Босна и Херцеговина - Люксембург - 0:2
Исландия - Португалия - 0:1
Лихтенщайн - Словакия - 0:1

1. Португалия           4 4 0 0 14:0  12 точки
2. Словакия             4 3 1 0  5:1  10 
3. Люксембург           4 2 1 1  4:6   7 
4. Босна и Херцеговина  4 1 0 3  3:7   3 
5. Исландия             4 1 0 3  8:6   3 
6. Лихтенщайн           4 0 0 4  0:14  0

/ГК/

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