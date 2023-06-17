Подробно търсене

ЦСКА 1948 привлече защитник от Добруджа

Боян Денчев
ЦСКА 1948 привлече защитник от Добруджа
ЦСКА 1948 привлече защитник от Добруджа
София,  
17.06.2023 10:16
 (БТА)

ЦСКА 1948 е постигнал договорка за привличането на левия бек Ахмед Адемов от състава на Добруджа. Това става ясно от публикация във Фейсбук на финансовия благодетел на клуба Цветомир Найденов.

29-годишният футболист за последно игра във втородивизионния Добруджа. Има два периода в отбора от Добрич. В своята кариера той играл още за Септември Симитли, Пирин Благоевград, Банско, Оборище, Пирин Гоце Делчев и Места.

/БД/

news.modal.header

news.modal.text

Към 10:40 на 17.06.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация