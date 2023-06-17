ЦСКА 1948 привлече защитник от Добруджа

ЦСКА 1948 е постигнал договорка за привличането на левия бек Ахмед Адемов от състава на Добруджа. Това става ясно от публикация във Фейсбук на финансовия благодетел на клуба Цветомир Найденов.

29-годишният футболист за последно игра във втородивизионния Добруджа. Има два периода в отбора от Добрич. В своята кариера той играл още за Септември Симитли, Пирин Благоевград, Банско, Оборище, Пирин Гоце Делчев и Места.