Подробно търсене

Етър отпразнува завръщането си в елита с класическа победа над Спартак Плевен

Мирослав Димитров
Етър отпразнува завръщането си в елита с класическа победа над Спартак Плевен
Етър отпразнува завръщането си в елита с класическа победа над Спартак Плевен
София,  
26.05.2023 20:25
 (БТА) 
Първенство на Втора лига по футбол, среща от 32-ия кръг:

Спортист (Своге) - Янтра 2019 (Габрово)   0:1 
Монтана - Добруджа 1919 (Добрич)          0:1
Етър (Велико Търново) - Спартак (Плевен)  3:0
Струмска слава (Радомир) - Литекс (Ловеч) 1:0
ЦСКА 1948 II (София) - Дунав (Русе)       2:0  
Миньор (Перник) - Марица (Пловдив)        2:0
Беласица (Петрич) - Созопол               2:3
Витоша (Бистрица) - Лудогорец II          1:0  
Ботев II (Пловдив) - Крумовград           1:3

    Класиране:    
 1. ФК ЦСКА 1948 II (София)            32   20   8   4   54:17   68 точки          
 2. Етър (Велико Търново)              32   17   9   6   43:20   60       
 3. Крумовград (Крумовград)            32   15   9   8   39:31   54       
 4. Лудогорец 1945 II (Разград)        32   16   5  11   39:34   53              
 5. Спортист 2009 (Своге)              32   13   9  10   39:39   48              
 6. Марица 1921 (Пловдив)              32   14   5  13   35:40   47              
 7. Дунав от Русе (Русе)               32   12  10  10   45:37   46           
 8. Монтана 1921 (Монтана)             32   12   7  13   36:37   43              
 9. Беласица (Петрич)                  32   12   5  15   32:35   41 
10. Янтра 2019 (Габрово)               32   10  11  11   27:32   41              
11. Спартак (Плевен)                   32   10  11  11   44:41   41 
12. Добруджа 1919 (Добрич)             32   10   9  13   38:38   39              
13. Литекс (Ловеч)                     32    9  11  12   28:28   38              
14. Струмска слава 1927 (Радомир)      32    8  12  12   31:41   36              
15. Миньор (Перник)                    32    8  11  13   32:34   35            
16. Созопол (Созопол)                  32    8  11  13   31:49   35   
17. Витоша (Бистрица)                  32    8   9  15   32:48   33       
18. Ботев II (Пловдив)                 32    7   6  19   24:48   27

/МД/

news.modal.header

news.modal.text

Към 20:46 на 26.05.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация