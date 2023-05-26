Етър отпразнува завръщането си в елита с класическа победа над Спартак Плевен

Първенство на Втора лига по футбол, среща от 32-ия кръг: Спортист (Своге) - Янтра 2019 (Габрово) 0:1 Монтана - Добруджа 1919 (Добрич) 0:1 Етър (Велико Търново) - Спартак (Плевен) 3:0 Струмска слава (Радомир) - Литекс (Ловеч) 1:0 ЦСКА 1948 II (София) - Дунав (Русе) 2:0 Миньор (Перник) - Марица (Пловдив) 2:0 Беласица (Петрич) - Созопол 2:3 Витоша (Бистрица) - Лудогорец II 1:0 Ботев II (Пловдив) - Крумовград 1:3 Класиране: 1. ФК ЦСКА 1948 II (София) 32 20 8 4 54:17 68 точки 2. Етър (Велико Търново) 32 17 9 6 43:20 60 3. Крумовград (Крумовград) 32 15 9 8 39:31 54 4. Лудогорец 1945 II (Разград) 32 16 5 11 39:34 53 5. Спортист 2009 (Своге) 32 13 9 10 39:39 48 6. Марица 1921 (Пловдив) 32 14 5 13 35:40 47 7. Дунав от Русе (Русе) 32 12 10 10 45:37 46 8. Монтана 1921 (Монтана) 32 12 7 13 36:37 43 9. Беласица (Петрич) 32 12 5 15 32:35 41 10. Янтра 2019 (Габрово) 32 10 11 11 27:32 41 11. Спартак (Плевен) 32 10 11 11 44:41 41 12. Добруджа 1919 (Добрич) 32 10 9 13 38:38 39 13. Литекс (Ловеч) 32 9 11 12 28:28 38 14. Струмска слава 1927 (Радомир) 32 8 12 12 31:41 36 15. Миньор (Перник) 32 8 11 13 32:34 35 16. Созопол (Созопол) 32 8 11 13 31:49 35 17. Витоша (Бистрица) 32 8 9 15 32:48 33 18. Ботев II (Пловдив) 32 7 6 19 24:48 27