Подробно търсене

Левски постигна убедителна победа над Локомотив (Пловдив) и продължава да преследва 3-ото място в efbet Лига

Атанас Василев
Левски постигна убедителна победа над Локомотив (Пловдив) и продължава да преследва 3-ото място в efbet Лига
Левски постигна убедителна победа над Локомотив (Пловдив) и продължава да преследва 3-ото място в efbet Лига
Снимка: БТА
Пловдив,  
21.05.2023 21:54
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, мачове от 32-ия кръг на efbet Лига:

Септември - Пирин (Благоевград)               2:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Валентин Йосков 60, 2:0 Атанас Кабов 90+4

Локомотив (Пловдив) - Левски                0:3 (0:2)
Голмайстори: 0:1 Рикардо Виана-Рикардиньо 35, 0:2 Ивелин Попов 40, 0:3 Филип Кръстев 80

от събота:
Черно море (Варна) - ЦСКА 1948                1:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Георги Русев 20, 1:1 Алекс Фернандес 52

Лудогорец (Разград) - ЦСКА-София           2:2 (1:1)
Голмайстори: 1:0 Кирил Десподов 18, 1:1 Тобиас Хайнц 22, 1:2 Маурисио Гарсес 42, 2:2 Игор Тиаго 48

от петък:
Ботев (Пловдив) - Локомотив 1929 (София)   0:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Карлос Франса 44, 0:2 Станислав Костов 74 

Славия - Арда (Кърджали)                           0:0

в понеделник:
Спартак (Варна) - Хебър (Пазарджик)
Ботев (Враца) - Берое (Стара Загора) 

          Класиране:
    разпределение на местата 1-6:
1. Лудогорец            32  24  6   2   75:23   78 точки
2. ЦСКА-София           32  24  5   3   61:16   77
3. ЦСКА 1948            32  17 10   5   52:25   61
4. Левски               32  16 10   6   43:16   58
5. Черно море           32  15  9   8   37:30   54
6. Локомотив (Пловдив)  32  14  8   10  33:32   50

    разпределение на местата 7-10:
 7. Славия              32  16  5 11   32:27    53 точки  
 8. Арда                32  12  10 10   36:32   46 
 9. Локомотив София     32  11  8 13   34:41    41
10. Ботев Пловдив       32  9   5 18   38:43    32

    разпределение на местата 11-16:
11. Берое               31  8   6   17  28:47   30 точки
12. Ботев (Враца)       31  7   8   16  24:56   29
13. Пирин               32  6   9   17  23:42   27
14. Септември           32  6   7   19  27:47   25
15. Хебър               31  6   5   20  20:53   23
16. Спартак (Варна)     31  3   9   19  28:61   18

/АВ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 22:37 на 21.05.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация