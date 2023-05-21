Левски постигна убедителна победа над Локомотив (Пловдив) и продължава да преследва 3-ото място в efbet Лига

Първенство на България по футбол, мачове от 32-ия кръг на efbet Лига: Септември - Пирин (Благоевград) 2:0 (0:0) голмайстори: 1:0 Валентин Йосков 60, 2:0 Атанас Кабов 90+4 Локомотив (Пловдив) - Левски 0:3 (0:2) Голмайстори: 0:1 Рикардо Виана-Рикардиньо 35, 0:2 Ивелин Попов 40, 0:3 Филип Кръстев 80 от събота: Черно море (Варна) - ЦСКА 1948 1:1 (0:1) голмайстори: 0:1 Георги Русев 20, 1:1 Алекс Фернандес 52 Лудогорец (Разград) - ЦСКА-София 2:2 (1:1) Голмайстори: 1:0 Кирил Десподов 18, 1:1 Тобиас Хайнц 22, 1:2 Маурисио Гарсес 42, 2:2 Игор Тиаго 48 от петък: Ботев (Пловдив) - Локомотив 1929 (София) 0:2 (0:1) голмайстори: 0:1 Карлос Франса 44, 0:2 Станислав Костов 74 Славия - Арда (Кърджали) 0:0 в понеделник: Спартак (Варна) - Хебър (Пазарджик) Ботев (Враца) - Берое (Стара Загора) Класиране: разпределение на местата 1-6: 1. Лудогорец 32 24 6 2 75:23 78 точки 2. ЦСКА-София 32 24 5 3 61:16 77 3. ЦСКА 1948 32 17 10 5 52:25 61 4. Левски 32 16 10 6 43:16 58 5. Черно море 32 15 9 8 37:30 54 6. Локомотив (Пловдив) 32 14 8 10 33:32 50 разпределение на местата 7-10: 7. Славия 32 16 5 11 32:27 53 точки 8. Арда 32 12 10 10 36:32 46 9. Локомотив София 32 11 8 13 34:41 41 10. Ботев Пловдив 32 9 5 18 38:43 32 разпределение на местата 11-16: 11. Берое 31 8 6 17 28:47 30 точки 12. Ботев (Враца) 31 7 8 16 24:56 29 13. Пирин 32 6 9 17 23:42 27 14. Септември 32 6 7 19 27:47 25 15. Хебър 31 6 5 20 20:53 23 16. Спартак (Варна) 31 3 9 19 28:61 18