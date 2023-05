Мадс Педерсен няма да стартира в 13-ия етап от Обиколката на Италия, лошото време поставя под въпрос целия състезателен ден

Датчанинът Мадс Педерсен, който е втори в класирането за "цикламената фланелка" в Обиколката на Италия, няма да стартира в днешния 13-и етап, обявиха от отбора на Трек-Сегафредо.

"За съжаление трябва да съобщим, че Мадс Педерсен няма да стартира в днешния етап от Джирото. Мадс имаше проблемна нощ заради кашлица. Тази сутрин той се събуди със зачервено гърло и не е в състояние да се състезава", написаха от Трек в социалните мрежи.

27-годишният Педерсен спечели шестия етап от Обиколката на Италия, който бе с начало и край в Неапол. Той има 140 точки в класирането при спринтьорите и изостава с 24 от италианеца Джонатан Милан (Бахрей-Викториъс), който е носителят на "цикламеното трико".

Лошото време в Италия в последните дни доведе до куп отпадания на състезатели - кои поради падания по време на етапите, които поради здравословни проблеми. Сред заболелите бе и лидерът в генералното класиране и основен фаворит за победата Ремко Евенепул от Белгия.

Днешният 13-и етап в Обиколката на Италия е смятан за един от най-тежките тази година. Той е с дължина от 199 километра, като ще започне на територията на Италия в Боргофранко д'Ивреа и завършва в швейцарския курорт Кранс Монтана. Заради непрестанните дъждове в района и ниските температура обаче е възможно етапът изцяло да бъде отменен, твърдят в Туитър журналисти, които са на място.

Borgofranco d’Ivrea - Crans Montana

Unfortunately we have to report that @Mads__Pedersen won’t take the start at today’s stage of the #Giro. Mads had a troubled night with a cough. He woke up this morning with a sore throat and tracheitis and is not fit to race.