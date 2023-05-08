Лудгорец II спечели срещу Крумовград във Втора лига

Срещи от 29-ия кръг на Втора футболна лига: Лудогорец II (Разград) – Крумовград – 1:0 Янтра 2019 (Габрово) - Ботев II (Пловдив) – 4:0 Струмска слава (Радомир) - ЦСКА 1948 II (София) – 1:2 от събота: Марица 1921 (Пловдив) - Витоша (Бистрица) - 4:1 Дунав (Русе) - Спортист (Своге) - 1:0 Спартак (Плевен) - Миньор (Перник) - 3:0 Созопол - Монтана - 4:0 от петък: Добруджа (Добрич) - Етър (Велико Търново) - 0:0 Литекс (Ловеч) - Беласица (Петрич) - 1:0 временно класиране: 1. ЦСКА 1948 II (София) 29 19 6 4 51:16 63 2. Етър (Велико Търново) 29 15 9 5 37:17 54 3. Лудогорец II (Разград) 29 14 5 10 34:31 47 4. Крумовград 29 12 9 8 32:29 45 5. Спортист (Своге) 29 13 7 9 36:37 44 6. Марица (Пловдив) 29 13 5 11 34:36 44 7. Монтана 29 12 6 11 34:33 42 8. Беласица (Петрич) 29 12 5 12 29:29 41 9. Дунав (Русе) 29 10 10 9 39:32 40 10. Спартак (Плевен) 29 10 9 10 43:37 39 11. Литекс (Ловеч) 29 9 9 11 26:25 36 12. Янтра 2019 (Габрово) 29 8 10 11 23:30 34 13. Добруджа (Добрич) 29 8 9 12 35:35 33 14. Струмска слава (Радомир) 29 7 11 11 28:38 32 15. Миньор (Перник) 29 7 10 12 27:29 31 16. Созопол 29 7 10 12 27:45 31 17. Ботев II (Пловдив) 29 7 6 16 22:41 27 18. Витоша (Бистрица) 29 6 8 14 29:46 27