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Лудгорец II спечели срещу Крумовград във Втора лига

Боян Денчев
Лудгорец II спечели срещу Крумовград във Втора лига
Лудгорец II спечели срещу Крумовград във Втора лига
Разград,  
08.05.2023 20:16
 (БТА) 
Срещи от 29-ия кръг на Втора футболна лига:

Лудогорец II (Разград) – Крумовград                – 1:0
Янтра 2019 (Габрово) - Ботев II (Пловдив)          – 4:0
Струмска слава (Радомир) - ЦСКА 1948 II (София)    – 1:2

от събота:
Марица 1921 (Пловдив) - Витоша (Бистрица)          - 4:1          
Дунав (Русе) - Спортист (Своге)                    - 1:0
Спартак (Плевен) - Миньор (Перник)                 - 3:0
Созопол - Монтана                                  - 4:0

от петък:
Добруджа (Добрич) - Етър (Велико Търново)          - 0:0
Литекс (Ловеч) - Беласица (Петрич)                 - 1:0


            временно класиране:
 1. ЦСКА 1948 II (София)            29   19   6   4   51:16   63
 2. Етър (Велико Търново)           29   15   9   5   37:17   54
 3. Лудогорец II (Разград)          29   14   5  10   34:31   47
4. Крумовград                       29   12   9   8   32:29   45
 5. Спортист (Своге)                29   13   7   9   36:37   44
6. Марица  (Пловдив)                29   13   5  11   34:36   44
 7. Монтана                         29   12   6  11   34:33   42
 8. Беласица (Петрич)               29   12   5  12   29:29   41 
 9. Дунав (Русе)                    29   10  10   9   39:32   40
10. Спартак (Плевен)                29   10   9  10   43:37   39
11. Литекс (Ловеч)                  29    9   9  11   26:25   36 
12. Янтра 2019 (Габрово)            29    8  10  11   23:30   34
13. Добруджа (Добрич)               29    8   9  12   35:35   33
14. Струмска слава (Радомир)        29    7  11  11   28:38   32
15. Миньор (Перник)                 29    7  10  12   27:29   31
16. Созопол                         29    7  10  12   27:45   31
17. Ботев II (Пловдив)              29    7   6  16   22:41   27
18. Витоша (Бистрица)               29    6   8  14   29:46   27

/БД/

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