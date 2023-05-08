Георги Кабаков ще ръководи реванша от полуфиналите за Купата на България между ЦСКА 1948 и Локомотив София

Съдийски назначения за полуфиналните срещи-реванш в турнира за Купата на България:

10 май 2023 г., сряда, 19:00 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ФК Локомотив 1929

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Светослав Колев Енчев

СН: Стоян Христов Денев



11 май 2023 г., четвъртък, 19:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Черно море

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Димо Стоянов Димов АВАР: Иво Николаев Колев

СН: Георги Василев Йорданов