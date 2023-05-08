Георги Кабаков ще ръководи реванша от полуфиналите за Купата на България между ЦСКА 1948 и Локомотив София

site.btaГеорги Кабаков ще ръководи реванша от полуфиналите за Купата на България между ЦСКА 1948 и Локомотив София
Съдийски назначения за полуфиналните срещи-реванш в турнира за Купата на България:
10 май 2023 г., сряда, 19:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ФК Локомотив 1929
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Светослав Колев Енчев
СН: Стоян Христов Денев
11 май 2023 г., четвъртък, 19:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Черно море
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Димо Стоянов Димов АВАР: Иво Николаев Колев
СН: Георги Василев Йорданов
/МД/
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