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Георги Кабаков ще ръководи реванша от полуфиналите за Купата на България между ЦСКА 1948 и Локомотив София

Мирослав Димитров
Георги Кабаков ще ръководи реванша от полуфиналите за Купата на България между ЦСКА 1948 и Локомотив София
Георги Кабаков ще ръководи реванша от полуфиналите за Купата на България между ЦСКА 1948 и Локомотив София
София,  
08.05.2023 13:38
 (БТА)

Съдийски назначения за полуфиналните срещи-реванш в турнира за Купата на България:

10 май 2023 г., сряда, 19:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ФК Локомотив 1929
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков
4-ТИ:    Станимир Лозанов Тренчев    ВАР:    Владимир Вълков Вълков    АВАР:    Светослав Колев Енчев
СН:    Стоян Христов Денев     
 
11 май 2023 г., четвъртък, 19:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Черно море
ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Мартин Емилов Венев
4-ТИ:    Иво Венциславов Андреев    ВАР:    Димо Стоянов Димов    АВАР:    Иво Николаев Колев
СН:    Георги Василев Йорданов     

/МД/

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