Победи за Дунав, Марица и Спартак Плевен във Втора футболна лига

Срещи от 29-ия кръг на Втора футболна лига: Марица 1921 (Пловдив) - Витоша (Бистрица) - 4:1 Дунав (Русе) - Спортист (Своге) - 1:0 Спартак (Плевен) - Миньор (Перник) - 3:0 по-късно днес: Созопол - Монтана от петък: Добруджа (Добрич) - Етър (Велико Търново) - 0:0 Литекс (Ловеч) - Беласица (Петрич) - 1:0 в понеделник: Лудогорец II (Разград) - Крумовград Янтра 2019 (Габрово) - Ботев II (Пловдив) Струмска слава (Радомир) - ЦСКА 1948 II (София) временно класиране: 1. ЦСКА 1948 II (София) 28 18 6 4 49:15 60 2. Етър (Велико Търново) 29 15 9 5 37:17 54 3. Крумовград 28 12 9 7 32:28 45 4. Марица (Пловдив) 29 13 5 11 34:36 44 5. Спортист (Своге) 29 13 7 9 36:37 44 6. Лудогорец II (Разград) 28 13 5 10 33:31 44 7. Монтана 28 12 6 10 34:29 42 8. Беласица (Петрич) 29 12 5 12 29:29 41 9. Дунав (Русе) 29 10 10 9 39:32 40 10. Спартак (Плевен) 29 10 9 10 43:37 39 11. Литекс (Ловеч) 29 9 9 11 26:25 36 12. Добруджа (Добрич) 29 8 9 12 35:35 33 13. Струмска слава (Радомир) 28 7 11 10 27:36 32 14. Янтра 2019 (Габрово) 27 7 10 11 19:30 31 15. Миньор (Перник) 29 7 10 12 27:29 31 16. Созопол 28 6 10 12 23:45 28 17. Ботев II (Пловдив) 28 7 6 15 22:37 27 18. Витоша (Бистрица) 29 6 8 14 29:46 27