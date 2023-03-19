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Левски с категорична победа над Арда (Кърджали) в 24-ия кръг на футболното първенство

Атанас Василев
Левски с категорична победа над Арда (Кърджали) в 24-ия кръг на футболното първенство
Левски с категорична победа над Арда (Кърджали) в 24-ия кръг на футболното първенство
Кърджали,  
19.03.2023 16:22
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, мачове от 24-ия кръг в Първа лига:
Ботев Враца - Пирин Благоевград            0:0

Арда Кърджали - Левски                     0:3 (0:2)
Голмайстори: 0:1 Роналдо 6, 0:2 Рикардиньо 32, 0:3 Ивелин Попов 49-дузпа

по-късно днес:
Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив

от събота:
Берое - ЦСКА 1948                          1:3 (1:2)
голмайстори: 0:1 Ивайло Чочев 10, 0:2 Елитон 35, 1:2 Вини Трибуле 36, 1:3 Георги Русев 86
червен картон: Густаво Каскардо (Берое) 79

Хебър - Лудогорец                         1:3 (1:1)
голмайстори: 0:1 Спас Делев 22, 1:1 Арсенио Валпорт 44, 1:2 Спас Делев 70, 1:3 Игор Тиаго 90+4

ЦСКА-София - Спартак Варна                1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Маурисио Гарсес 14

от петък:
Черно море - Септември София              3:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Мазир Сула 5, 2:0 Исмаил Иса 39, 3:0 Влатко Дробаров 67

Локомотив София - Славия                  1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Карлос Франса 53

временно класиране:
 1. ЦСКА-София             24   19   3   2   45:12   60 точки
 2. Лудогорец              24   17   5   2   56:18   56  
 3. ЦСКА 1948              24   14   6   4   40:16   48
 4. Левски                 24   11   8   5   33:13   41
 5. Локомотив (Пловдив)    23   11   6   6   24:21   39
 6. Черно море             24   11   6   7   26:22   39 
 7. Славия                 24   12   2  10   26:23   38         
 8. Арда (Кърджали)        24   10   5   9   26:25   35 
 9. Локомотив (София)      24    9   7   8   27:29   34    
10. Ботев (Пловдив)        23    8   2  13   31:31   26
11. Ботев (Враца)          24    6   5  13   18:38   23 
12. Септември (София)      24    5   7  12   22:33   22     
13. Берое                  24    5   6  13   20:41   21    
14. Пирин (Благоевград)    24    4   8  12   17:30   20 
15. Хебър                  24    4   4  16   13:44   16 
16. Спартак (Варна)        24    2   6  16   18:46   12  

/АВ/

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