Левски с категорична победа над Арда (Кърджали) в 24-ия кръг на футболното първенство

Първенство на България по футбол, мачове от 24-ия кръг в Първа лига: Ботев Враца - Пирин Благоевград 0:0 Арда Кърджали - Левски 0:3 (0:2) Голмайстори: 0:1 Роналдо 6, 0:2 Рикардиньо 32, 0:3 Ивелин Попов 49-дузпа по-късно днес: Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив от събота: Берое - ЦСКА 1948 1:3 (1:2) голмайстори: 0:1 Ивайло Чочев 10, 0:2 Елитон 35, 1:2 Вини Трибуле 36, 1:3 Георги Русев 86 червен картон: Густаво Каскардо (Берое) 79 Хебър - Лудогорец 1:3 (1:1) голмайстори: 0:1 Спас Делев 22, 1:1 Арсенио Валпорт 44, 1:2 Спас Делев 70, 1:3 Игор Тиаго 90+4 ЦСКА-София - Спартак Варна 1:0 (1:0) голмайстор: 1:0 Маурисио Гарсес 14 от петък: Черно море - Септември София 3:0 (2:0) голмайстори: 1:0 Мазир Сула 5, 2:0 Исмаил Иса 39, 3:0 Влатко Дробаров 67 Локомотив София - Славия 1:0 (0:0) голмайстор: 1:0 Карлос Франса 53 временно класиране: 1. ЦСКА-София 24 19 3 2 45:12 60 точки 2. Лудогорец 24 17 5 2 56:18 56 3. ЦСКА 1948 24 14 6 4 40:16 48

4. Левски 24 11 8 5 33:13 41

5. Локомотив (Пловдив) 23 11 6 6 24:21 39 6. Черно море 24 11 6 7 26:22 39 7. Славия 24 12 2 10 26:23 38 8. Арда (Кърджали) 24 10 5 9 26:25 35 9. Локомотив (София) 24 9 7 8 27:29 34 10. Ботев (Пловдив) 23 8 2 13 31:31 26 11. Ботев (Враца) 24 6 5 13 18:38 23 12. Септември (София) 24 5 7 12 22:33 22 13. Берое 24 5 6 13 20:41 21 14. Пирин (Благоевград) 24 4 8 12 17:30 20 15. Хебър 24 4 4 16 13:44 16 16. Спартак (Варна) 24 2 6 16 18:46 12