Подробно търсене

Крумовград спечели срещу Беласица след обрат в мач от Втора лига

Кремена Младенова
Крумовград спечели срещу Беласица след обрат в мач от Втора лига
Крумовград спечели срещу Беласица след обрат в мач от Втора лига
снимка: БТА
Симитли,  
20.02.2023 18:53
 (БТА)

Първенство на България, срещи от 19-ия кръг във Втора лига:

Беласица (Петрич) - Крумовград                            - 1:3 (1:1)
голмайстори: 1:0 Запро Динев 11, 1:1 Китан Василев 31, 1:2 Китан Василев 79, 1:3 Димитър Пиргов 84

ФК ЦСКА 1948 II (София) - Лудогорец II (Разград) - 2:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Марио Топузов 17, 2:0 Преслав Антонов 22

от неделя:
Дунав (Русе) - Етър ВТ (Велико Търново)              - 0:0
Спартак (Плевен) - Созопол                                       - 0:0    
Спортист (Своге) - Ботев II (Пловдив)                - 1:0 (1:0)
Витоша (Бистрица) - Монтана                                - 1:4 (1:0) 
 
от събота:
Литекс (Ловеч) - Марица (Пловдив)                      - 1:2 (1:1)
голмайстори: 1:0 Илиян Капитанов 10, 1:1 Станислав Маламов 45, 1:2 Станислав Маламов 58 

Струмска слава (Радомир) - Янтра 2019 (Габрово) - 0:1 (0:1)
голмайстор: 0:1 Даниел Гаджев 29

Миньор (Перник) - Добруджа (Добрич)                  - 0:1 (0:1)
голмайстор: Венцислав Василев 25-автогол

временно класиране:
 1. ЦСКА 1948 II                19 12 5 2  36:10  41 точки
 2. Крумовград                  19 10 4 5  25:20  34
 3. Етър ВТ                     19  9 7 3  22:10  34
 4. Спортист 2009               19  9 5 5  29:26  32
 5. ОФК Спартак Пл              19  8 5 6  27:21  29
 6. Беласица                    19  8 5 6  19:17  29
 7. Марица (Пд)                 19  8 4 7  19:22  28
 8. Монтана                     19  8 4 7  26:22  28
 9. Лудогорец II                19  8 2 9  16:23  26
10. Литекс Ловеч                19  6 6 7  21:18  24 
11. Дунав Русе                  19  6 6 7  28:25  24 
12. Струмска слава              19  5 8 6  18:25  23
13. ОФК Янтра 2019              19  5 7 7  13:18  22 
14. Ботев Пд II                 19  6 3 10 16:24  21
15. Добруджа (Добрич)           19  5 5 9  25:27  20
16. Миньор (Перник)             19  5 5 9  19:19  20
17. Витоша (Бистрица)           19  4 5 10 20:31  17 
18. Созопол                     19  3 6 10 15:36  15

/КМ/

Свързани новини

19.02.2023 16:17

Монтана с убедителна победа над Витоша (Бистрица), Спортист (Своге) излезе на 3-о място във Втора лига

първенство на България, срещи от 19-ия кръг във Втора лига: Дунав (Русе) - Етър ВТ (Велико Търново) 0:0 Спартак (Плевен) - Созопол 0:0 Спортист (Своге) - Ботев II (Пловдив) 1:0 (1:0) Витоша (Бистрица) -

news.modal.header

news.modal.text

Към 19:25 на 20.02.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация