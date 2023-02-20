Крумовград спечели срещу Беласица след обрат в мач от Втора лига

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Валутен курс на БНБ 20.02.2023

За българите по света

За българите по света

От българите по света

От българите по света

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Институции и организации

Институции и организации

първенство на България, срещи от 19-ия кръг във Втора лига: Дунав (Русе) - Етър ВТ (Велико Търново) 0:0 Спартак (Плевен) - Созопол 0:0 Спортист (Своге) - Ботев II (Пловдив) 1:0 (1:0) Витоша (Бистрица) -

Дублиращият отбор на ЦСКА 1948 постигна нов успех във Втора лига

от неделя: Дунав (Русе) - Етър ВТ (Велико Търново) - 0:0 Спартак (Плевен) - Созопол - 0:0 Спортист (Своге) - Ботев II (Пловдив) - 1:0 (1:0) Витоша (Бистрица) - Монтана - 1:4 (1:0) от събота: Литекс (Ловеч) - Марица (Пловдив) - 1:2 (1:1) голмайстори: 1:0 Илиян Капитанов 10, 1:1 Станислав Маламов 45, 1:2 Станислав Маламов 58

Първенство на България, срещи от 19-ия кръг във Втора лига:

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