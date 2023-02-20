Дублиращият отбор на ЦСКА 1948 постигна нов успех във Втора лига

Първенство на България, срещи от 19-ия кръг във Втора лига: ФК ЦСКА 1948 II (София) - Лудогорец II (Разград) 2:0 (2:0) голмайстори: 1:0 Марио Топузов 17, 2:0 Преслав Антонов 22 по-късно днес: Беласица (Петрич) - Крумовград от неделя: Дунав (Русе) - Етър ВТ (Велико Търново) 0:0 Спартак (Плевен) - Созопол 0:0 Спортист (Своге) - Ботев II (Пловдив) 1:0 (1:0) Витоша (Бистрица) - Монтана 1:4 (1:0) от събота: Литекс (Ловеч) - Марица (Пловдив) 1:2 (1:1) Голмайстори: 1:0 Илиян Капитанов 10, 1:1 Станислав Маламов 45, 1:2 Станислав Маламов 58 Струмска слава (Радомир) - Янтра 2019 (Габрово) 0:1 (0:1) Голмайстори: 0:1 Даниел Гаджев 29 Миньор (Перник) - Добруджа (Добрич) 0:1 (0:1) Голмайстор: Венцислав Василев 25-автогол временно класиране: 1. ЦСКА 1948 II 19 12 5 2 36:10 41 точки 2. Етър ВТ 19 9 7 3 22:10 34 3. Спортист 2009 19 9 5 5 29:26 32 4. Крумовград 18 9 4 5 22:19 31 5. Беласица 18 8 5 5 18:14 29 6. ОФК Спартак Пл 19 8 5 6 27:21 29 7. Марица (Пд) 19 8 4 7 19:22 28 8. Монтана 19 8 4 7 26:22 28 9. Лудогорец II 19 8 2 9 16:23 26 10. Литекс Ловеч 19 6 6 7 21:18 24 11. Дунав Русе 19 6 6 7 28:25 24 12. Струмска слава 19 5 8 6 18:25 23 13. ОФК Янтра 2019 19 5 7 7 13:18 22 14. Ботев Пд II 19 6 3 10 16:24 21 15. Добруджа (Добрич) 19 5 5 9 25:27 20 16. Миньор (Перник) 19 5 5 9 19:19 20 17. Витоша (Бистрица) 19 4 5 10 20:31 17 18. Созопол 19 3 6 10 15:36 15