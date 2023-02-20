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Дублиращият отбор на ЦСКА 1948 постигна нов успех във Втора лига

Боян Денчев
Дублиращият отбор на ЦСКА 1948 постигна нов успех във Втора лига
Дублиращият отбор на ЦСКА 1948 постигна нов успех във Втора лига
София,  
20.02.2023 15:55
 (БТА) 
Първенство на България, срещи от 19-ия кръг във Втора лига:

ФК ЦСКА 1948 II (София) - Лудогорец II (Разград) 	2:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Марио Топузов 17, 2:0 Преслав Антонов 22
по-късно днес:
Беласица (Петрич) - Крумовград

от неделя:
Дунав (Русе) - Етър ВТ (Велико Търново)         0:0
Спартак (Плевен) - Созопол                      0:0    
Спортист (Своге) - Ботев II (Пловдив)           1:0 (1:0)
Витоша (Бистрица) - Монтана                     1:4 (1:0) 
 
от събота:
Литекс (Ловеч) - Марица (Пловдив)           1:2 (1:1)
Голмайстори: 1:0 Илиян Капитанов 10, 1:1 Станислав Маламов 45, 1:2 Станислав Маламов 58 

Струмска слава (Радомир) - Янтра 2019 (Габрово)    0:1 (0:1)
Голмайстори: 0:1 Даниел Гаджев 29

Миньор (Перник) - Добруджа (Добрич)         0:1 (0:1)
Голмайстор: Венцислав Василев 25-автогол

 временно класиране:
 1. ЦСКА 1948 II                19 12 5 2  36:10  41 точки
 2. Етър ВТ                     19  9 7 3  22:10  34
 3. Спортист 2009               19  9 5 5  29:26  32
 4. Крумовград                  18  9 4 5  22:19  31
 5. Беласица                    18  8 5 5  18:14  29
 6. ОФК Спартак Пл              19  8 5 6  27:21  29
 7. Марица (Пд)                 19  8 4 7  19:22  28
 8. Монтана                     19  8 4 7  26:22  28
 9. Лудогорец II                19  8 2 9  16:23  26
10. Литекс Ловеч                19  6 6 7  21:18  24 
11. Дунав Русе                  19  6 6 7  28:25  24 
12. Струмска слава              19  5 8 6  18:25  23
13. ОФК Янтра 2019              19  5 7 7  13:18  22 
14. Ботев Пд II                 19  6 3 10 16:24  21
15. Добруджа (Добрич)           19  5 5 9  25:27  20
16. Миньор (Перник)             19  5 5 9  19:19  20
17. Витоша (Бистрица)           19  4 5 10 20:31  17 
18. Созопол                     19  3 6 10 15:36  15

/БД/

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