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Георги Иванов ще ръководи битката за оцеляване във Втора лига между Миньор (Перник) и Добруджа

Атанас Василев
Георги Иванов ще ръководи битката за оцеляване във Втора лига между Миньор (Перник) и Добруджа
Георги Иванов ще ръководи битката за оцеляване във Втора лига между Миньор (Перник) и Добруджа
София,  
15.02.2023 12:02
 (БТА)

Първенство на България по футбол, Съдийски назначения 19-ти кръг Втора лига
18 февруари 2023 г., събота, 14:00 ч.
ФК Литекс Ловеч - ПФК Марица 
ГС:    Стилян Стоянов Колев    АС1:    Илиян Петров Капарашев    АС2:    Никифор Деянов Велков
4-ТИ:    Станимир Георгиев Тодоров                
СН:    Милко Петков Николов     
 
18 февруари 2023 г., събота, 14:00 ч.
ФК Струмска слава 1927 - ОФК Янтра (Габрово)
ГС:    Иван Стефанов Иванов    АС1:    Мартин Руменов Ангелов    АС2:    Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ:    Любомир Николаев Вушовски                
СН:    Веселин Мишев Добриянов     
 
18 февруари 2023 г., събота, 14:00 ч.
Миньор - ПФК Добруджа (Добрич)
ГС:    Георги Юлиянов Иванов    АС1:    Костадин Димитров Тановчев    АС2:    Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ:    Мартин Иванов Марков                
СН:    Стефан Иванов Йорданов     
 
19 февруари 2023 г., неделя, 14:00 ч.
Спортист (Своге) - Ботев Пд II
ГС:    Борис Борисов Попов    АС1:    Владимир Тодоров Ташков    АС2:    Теодор Пешев Петров
4-ТИ:    Петър Милков Николов                
СН:    Валентин Желев Добрев     
 
19 февруари 2023 г., неделя, 14:00 ч.
ФК Витоша (Бистрица) - ПФК Монтана 1921
ГС:    Кристиян Николов Колев    АС1:    Николай Неделчев Чакъров    АС2:    Васил Стоянов Шавов
4-ТИ:    Георги Иванов Иванов                
СН:    Стефан Спасов Иванов     
 
19 февруари 2023 г., неделя, 14:00 ч.
Дунав Русе - ФК Етър ВТ
ГС:    Васил Петров Минев    АС1:    Тодор Василев Вуков    АС2:    Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ:    Мариян Георгиев Гребенчарски                
СН:    Радан Василев Мирянов     
 
19 февруари 2023 г., неделя, 14:00 ч.
ОФК Спартак Пл - ФК Созопол
ГС:    Любослав Бисеров Любомиров    АС1:    Станислав Лазаров Станев    АС2:    Димитър Валентинов Мекушин
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов                
СН:    Тихомир Георгиев Боболов     
 
20 февруари 2023 г., понеделник, 14:00 ч.
ЦСКА 1948 II - ПФК Лудогорец II (Разград)
ГС:    Мустафа Севди Шефкет    АС1:    Владимир Здравков Хубенов    АС2:    Желязко Димитров Пилатов
4-ТИ:    Денислав Йорданов Сталев                
СН:    Иво Величков Боев     
 
20 февруари 2023 г., понеделник, 17:00 ч.
ОФК Беласица - ФК Крумовград
ГС:    Стоян Панталеев Арсов    АС1:    Радослав Георгинов Вутов    АС2:    Иван Радославов Иванов
4-ТИ:    Вилиян Весков Видинов                
СН:    Стоян Маринов Алексиев     
 

/АВ/

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Към 12:15 на 15.02.2023 Новините от днес

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