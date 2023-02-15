Георги Иванов ще ръководи битката за оцеляване във Втора лига между Миньор (Перник) и Добруджа

site.btaГеорги Иванов ще ръководи битката за оцеляване във Втора лига между Миньор (Перник) и Добруджа
Първенство на България по футбол, Съдийски назначения 19-ти кръг Втора лига
18 февруари 2023 г., събота, 14:00 ч.
ФК Литекс Ловеч - ПФК Марица
ГС: Стилян Стоянов Колев АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров
СН: Милко Петков Николов
18 февруари 2023 г., събота, 14:00 ч.
ФК Струмска слава 1927 - ОФК Янтра (Габрово)
ГС: Иван Стефанов Иванов АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски
СН: Веселин Мишев Добриянов
18 февруари 2023 г., събота, 14:00 ч.
Миньор - ПФК Добруджа (Добрич)
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Мартин Иванов Марков
СН: Стефан Иванов Йорданов
19 февруари 2023 г., неделя, 14:00 ч.
Спортист (Своге) - Ботев Пд II
ГС: Борис Борисов Попов АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Теодор Пешев Петров
4-ТИ: Петър Милков Николов
СН: Валентин Желев Добрев
19 февруари 2023 г., неделя, 14:00 ч.
ФК Витоша (Бистрица) - ПФК Монтана 1921
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Георги Иванов Иванов
СН: Стефан Спасов Иванов
19 февруари 2023 г., неделя, 14:00 ч.
Дунав Русе - ФК Етър ВТ
ГС: Васил Петров Минев АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Радан Василев Мирянов
19 февруари 2023 г., неделя, 14:00 ч.
ОФК Спартак Пл - ФК Созопол
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Димитър Валентинов Мекушин
4-ТИ: Михаел Петков Павлов
СН: Тихомир Георгиев Боболов
20 февруари 2023 г., понеделник, 14:00 ч.
ЦСКА 1948 II - ПФК Лудогорец II (Разград)
ГС: Мустафа Севди Шефкет АС1: Владимир Здравков Хубенов АС2: Желязко Димитров Пилатов
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев
СН: Иво Величков Боев
20 февруари 2023 г., понеделник, 17:00 ч.
ОФК Беласица - ФК Крумовград
ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Радослав Георгинов Вутов АС2: Иван Радославов Иванов
4-ТИ: Вилиян Весков Видинов
СН: Стоян Маринов Алексиев
/АВ/
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