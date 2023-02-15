Георги Иванов ще ръководи битката за оцеляване във Втора лига между Миньор (Перник) и Добруджа

Първенство на България по футбол, Съдийски назначения 19-ти кръг Втора лига

18 февруари 2023 г., събота, 14:00 ч.

ФК Литекс Ловеч - ПФК Марица

ГС: Стилян Стоянов Колев АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров

СН: Милко Петков Николов



18 февруари 2023 г., събота, 14:00 ч.

ФК Струмска слава 1927 - ОФК Янтра (Габрово)

ГС: Иван Стефанов Иванов АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски

СН: Веселин Мишев Добриянов



18 февруари 2023 г., събота, 14:00 ч.

Миньор - ПФК Добруджа (Добрич)

ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ: Мартин Иванов Марков

СН: Стефан Иванов Йорданов



19 февруари 2023 г., неделя, 14:00 ч.

Спортист (Своге) - Ботев Пд II

ГС: Борис Борисов Попов АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Теодор Пешев Петров

4-ТИ: Петър Милков Николов

СН: Валентин Желев Добрев



19 февруари 2023 г., неделя, 14:00 ч.

ФК Витоша (Бистрица) - ПФК Монтана 1921

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ТИ: Георги Иванов Иванов

СН: Стефан Спасов Иванов



19 февруари 2023 г., неделя, 14:00 ч.

Дунав Русе - ФК Етър ВТ

ГС: Васил Петров Минев АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски

СН: Радан Василев Мирянов



19 февруари 2023 г., неделя, 14:00 ч.

ОФК Спартак Пл - ФК Созопол

ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Димитър Валентинов Мекушин

4-ТИ: Михаел Петков Павлов

СН: Тихомир Георгиев Боболов



20 февруари 2023 г., понеделник, 14:00 ч.

ЦСКА 1948 II - ПФК Лудогорец II (Разград)

ГС: Мустафа Севди Шефкет АС1: Владимир Здравков Хубенов АС2: Желязко Димитров Пилатов

4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев

СН: Иво Величков Боев



20 февруари 2023 г., понеделник, 17:00 ч.

ОФК Беласица - ФК Крумовград

ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Радослав Георгинов Вутов АС2: Иван Радославов Иванов

4-ТИ: Вилиян Весков Видинов

СН: Стоян Маринов Алексиев

