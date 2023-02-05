Всички резултати и класирания от 62-рата анкета "Футболист на годината"

site.btaВсички резултати и класирания от 62-рата анкета "Футболист на годината"
Българската асоциация на спортните журналисти предоставя на вашето внимание резултатите от гласуването в 62-ата анкета "Футболист на годината".
ФУТБОЛИСТ №1 ЗА 2022 ГОДИНА
Място Име Точки
1. Кирил Десподов - 193
2. Илия Груев - 179
3. Ивайло Чочев - 109
4. Антон Недялков - 39
5. Филип Кръстев - 24
6. Петко Христов - 9
Иван Турицов - 9
8. Илиян Стефанов - 8
9. Георги Костадинов - 7
Никола Илиев - 7
11. Георги Миланов - 5
12. Валентин Антов - 4
Радослав Кирилов - 4
14. Бирсент Карагарен - 3
Илиан Илиев-младши - 3
15. Мартин Георгиев - 2
16. Светослав Вуцов - 1
ТРЕНЬОР №1 ЗА 2022 ГОДИНА
Място Име Точки
1. Станимир Стоилов - 259
2. Ивайло Петев - 150
3. Илиан Илиев - 67
4. Любослав Пенев - 49
5. Станислав Генчев - 27
6. Александър Томаш - 21
7. Златомир Загорчич - 16
8. Александър Тунчев - 6
9. Йордан Петков - 4
10. Саид Ибраимов - 3
11. Александър Гицов - 2
12. Николай Киров - 1
Иван Иванов - 1
НАЙ-ДОБРИ ПО ПОСТОВЕ В ПЪРВА ПРОФЕСИОНАЛНА ЛИГА
НАЙ-ДОБЪР ВРАТАР
Име Гласове
Даниел Наумов и Светослав Вуцов - по 26
Густаво Бусато - 22
Серджио Падт - 11
Динко Хоркаш - 8
Пламен Андреев - 6
Димитър Шейтанов - 1
Иван Дюлгеров - 1
НАЙ-ДОБЪР ЗАЩИТНИК
Антон Недялков - 32
Ноа Сонко Сундберг - 25
Юрген Матай - 20
Хосе Кордоба - 8
Иван Турицов - 8
Оливие Вердон - 2
Виктор Попов - 2
Игор Пластун - 1
Игор Тиаго - 1
Алан Диас - 1
Християн Петров - 1
НАЙ-ДОБЪР ПОЛУЗАЩИТНИК
Ивайло Чочев - 73
Филип Кръстев - 13
Каули Оливейра - 6
Бирсент Карагарен - 3
Джонатан Линдсет - 1
Георги Миланов - 1
Илиян Стефанов - 2
Галин Иванов - 1
Амос Юга - 1
НАЙ-ДОБЪР НАПАДАТЕЛ
Кирил Десподов - 58
Бърнард Текпетей - 15
Матиас Тисера - 12
Антоан Бароан - 5
Радослав Кирилов - 4
Ивайло Чочев - 2
Пиерос Сотириу - 1
Марин Петков - 1
Браян Морено - 1
Маурисио Гарсес - 1
Дюкенс Назон - 1
НАЙ-ДОБЪР ЧУЖДЕНЕЦ
Бърнард Текпетей - 30
Каули Оливейра - 28
Юрген Матай - 11
Уелтън - 8
Ноа Сонко Сундберг - 8
Матиас Тисера - 4
Абубакар Тунгара - 3
Амос Юга - 3
Браян Морено - 2
Джонатан Линдсет - 1
Серджио Падт - 1
Якуб Пьотровски - 1
Тибо Вион - 1
НАЙ-ПРОГРЕСИРАЩ МЛАД ИГРАЧ В БЪЛГАРСКИЯ ФУТБОЛ
Никола Илиев - 28
Марин Петков - 14
Християн Петров - 12
Пламен Андреев - 12
Илия Груев - 12
Мартин Георгиев - 7
Филип Кръстев - 3
Димо Кръстев - 2
Красимир Милошев - 2
Мартин Паскалев - 2
Николай Златев - 2
Светослав Вуцов - 2
Кристиан Добрев - 1
Красиан Колев - 1
Кристиян Стоянов - 1
№1 В ЖЕНСКИЯ ФУТБОЛ
Симона Петкова - 47
Евдокия Попадинова - 20
Десислава Дюпюи - 10
Лора Петрова - 7
Димитра Иванова - 4
Вероника Гоцева - 3
Рая Ангелова - 3
Николета Бойчева - 3
Габриела Найденова - 2
Марина Георгиева - 1
Нора Димитрова - 1
НАЙ-КРАСИВ ГОЛ В БЪЛГАРИЯ ЗА 2022 ГОДИНА - награда на Sesame.bg
Брадли де Нойер от ЦСКА за гола си за 2:1 срещу ЦСКА 1948
"ЛЪВСКО СЪРЦЕ - ТРИФОН ИВАНОВ" - специалната награда на Българската асоциация на спортните журналисти, която се връчва от 2016 г.
Лауреат за 2022 г. - Тодор Неделев
/ХБ/
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