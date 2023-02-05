Всички резултати и класирания от 62-рата анкета "Футболист на годината"

Българската асоциация на спортните журналисти предоставя на вашето внимание резултатите от гласуването в 62-ата анкета "Футболист на годината".

ФУТБОЛИСТ №1 ЗА 2022 ГОДИНА

Място Име Точки

1. Кирил Десподов - 193

2. Илия Груев - 179

3. Ивайло Чочев - 109

4. Антон Недялков - 39

5. Филип Кръстев - 24

6. Петко Христов - 9

Иван Турицов - 9

8. Илиян Стефанов - 8

9. Георги Костадинов - 7

Никола Илиев - 7

11. Георги Миланов - 5

12. Валентин Антов - 4

Радослав Кирилов - 4

14. Бирсент Карагарен - 3

Илиан Илиев-младши - 3

15. Мартин Георгиев - 2

16. Светослав Вуцов - 1

ТРЕНЬОР №1 ЗА 2022 ГОДИНА

Място Име Точки

1. Станимир Стоилов - 259

2. Ивайло Петев - 150

3. Илиан Илиев - 67

4. Любослав Пенев - 49

5. Станислав Генчев - 27

6. Александър Томаш - 21

7. Златомир Загорчич - 16

8. Александър Тунчев - 6

9. Йордан Петков - 4

10. Саид Ибраимов - 3

11. Александър Гицов - 2

12. Николай Киров - 1

Иван Иванов - 1



НАЙ-ДОБРИ ПО ПОСТОВЕ В ПЪРВА ПРОФЕСИОНАЛНА ЛИГА



НАЙ-ДОБЪР ВРАТАР

Име Гласове

Даниел Наумов и Светослав Вуцов - по 26

Густаво Бусато - 22

Серджио Падт - 11

Динко Хоркаш - 8

Пламен Андреев - 6

Димитър Шейтанов - 1

Иван Дюлгеров - 1

НАЙ-ДОБЪР ЗАЩИТНИК

Антон Недялков - 32

Ноа Сонко Сундберг - 25

Юрген Матай - 20

Хосе Кордоба - 8

Иван Турицов - 8

Оливие Вердон - 2

Виктор Попов - 2

Игор Пластун - 1

Игор Тиаго - 1

Алан Диас - 1

Християн Петров - 1

НАЙ-ДОБЪР ПОЛУЗАЩИТНИК

Ивайло Чочев - 73

Филип Кръстев - 13

Каули Оливейра - 6

Бирсент Карагарен - 3

Джонатан Линдсет - 1

Георги Миланов - 1

Илиян Стефанов - 2

Галин Иванов - 1

Амос Юга - 1

НАЙ-ДОБЪР НАПАДАТЕЛ

Кирил Десподов - 58

Бърнард Текпетей - 15

Матиас Тисера - 12

Антоан Бароан - 5

Радослав Кирилов - 4

Ивайло Чочев - 2

Пиерос Сотириу - 1

Марин Петков - 1

Браян Морено - 1

Маурисио Гарсес - 1

Дюкенс Назон - 1

НАЙ-ДОБЪР ЧУЖДЕНЕЦ

Бърнард Текпетей - 30

Каули Оливейра - 28

Юрген Матай - 11

Уелтън - 8

Ноа Сонко Сундберг - 8

Матиас Тисера - 4

Абубакар Тунгара - 3

Амос Юга - 3

Браян Морено - 2

Джонатан Линдсет - 1

Серджио Падт - 1

Якуб Пьотровски - 1

Тибо Вион - 1

НАЙ-ПРОГРЕСИРАЩ МЛАД ИГРАЧ В БЪЛГАРСКИЯ ФУТБОЛ

Никола Илиев - 28

Марин Петков - 14

Християн Петров - 12

Пламен Андреев - 12

Илия Груев - 12

Мартин Георгиев - 7

Филип Кръстев - 3

Димо Кръстев - 2

Красимир Милошев - 2

Мартин Паскалев - 2

Николай Златев - 2

Светослав Вуцов - 2

Кристиан Добрев - 1

Красиан Колев - 1

Кристиян Стоянов - 1



№1 В ЖЕНСКИЯ ФУТБОЛ

Симона Петкова - 47

Евдокия Попадинова - 20

Десислава Дюпюи - 10

Лора Петрова - 7

Димитра Иванова - 4

Вероника Гоцева - 3

Рая Ангелова - 3

Николета Бойчева - 3

Габриела Найденова - 2

Марина Георгиева - 1

Нора Димитрова - 1



НАЙ-КРАСИВ ГОЛ В БЪЛГАРИЯ ЗА 2022 ГОДИНА - награда на Sesame.bg

Брадли де Нойер от ЦСКА за гола си за 2:1 срещу ЦСКА 1948



"ЛЪВСКО СЪРЦЕ - ТРИФОН ИВАНОВ" - специалната награда на Българската асоциация на спортните журналисти, която се връчва от 2016 г.

Лауреат за 2022 г. - Тодор Неделев