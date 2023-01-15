ЦСКА 1948 привлече вратар от Етър Велико Търново

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов обяви привличането на пореден нов футболист. Клубът се е договорил с вратаря на Етър Велекио Търново Станислав Нисторов, който ще играе за дублиращия тим. 22-годишният страж е юноша на Литекс, а е трупал опит и в Спартак (Варна).

Нисторов има близо 50 мача във Втора лига. ЦСКА 1948 ІІ е лидер в надпреварата с 35 точки.

"Успех, Майсторе!", написа Найденов в социалните мрежи.