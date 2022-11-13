Берое (Стара Загора) победи Локомотив (София) в среща от Първа футболна лига

Берое (Стара Загора) победи с 2:1 като гост Локомотив (София) в среща от 18-ия кръг на Първа футболна лига. Вини Трибуле откри резултата в 60-ата минута, а шест по-късно Абубакар Тунгара удвои преднината на старозагорци. Десет минути преди края резервата Димо Бакалов върна едно попадения за домакините.