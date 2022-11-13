Берое (Стара Загора) победи Локомотив (София) в среща от Първа футболна лига

Мачове от 18-ия кръг в Първа футболна лига:
Хебър Пазарджик - Локомотив Пловдив - 1:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Ивайло Димитров 30, 1:1 Ивайло Михайлов 55, 1:2 Джовани 62
Локомотив (София) - Берое (Стара Загора) - 1:2 (0:0)
голмайстори: 0:1 Вини Трибуле 60, 0:2 Абубакар Тунгара 67, 1:2 Димо Бакалов 80
по-късно днес:
Лудогорец - ЦСКА 1948
в понеделник:
Ботев (Враца) - Септември (София)
от събота:
Арда Кърджали - Ботев Пловдив - 2:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Антоан Бароан 21, 1:1 Лъчезар Котев 68, 2:1 Ласана Н'Диайе 90+4
червен картон: Самюел Супрайен (Ботев Пловдив, 75 минута)
Черно море (Варна) - ЦСКА-София - 0:2 (0:0)
голмайстори: 0:1 Жеферсон 64, 0:2 Марселино Кареасо 74
червен картон: Брадли Де Нойер (ЦСКА-София, 90+5 минута)
Левски - Славия - 1:2 (1:0)
голмайстори: 1:0 Ивелин Попов 20, 1:1 Емил Виячки 78, 1:2 Ерол Дост 90
пропусната дузпа: Ивелин Попов (Левски) 54
от петък:
Пирин Благоевград - Спартак Варна - 3:1 (2:1)
голмайстори: 1:0 Радослав Цонев 13, 2:0 Радослав Цонев 34, 2:1 Родни Антуи 38, 3:1 Мартин Смоленски 55
временно класиране:
1. ЦСКА-София 18 14 2 2 34:9 44 точки
2. Лудогорец (Разград) 15 12 2 1 43:10 38
3. ФК ЦСКА 1948 17 10 5 2 27:12 35
4. Локомотив (Пловдив) 18 10 3 5 22:15 33
5. Славия 17 10 2 5 21:16 32
6. Левски 17 8 5 4 25:11 29
7. Черно море (Варна) 18 8 5 5 17:16 29
8. Локомотив София 1929 18 7 5 6 23:20 26
9. Арда 1924 (Кърджали) 18 7 5 6 18:20 26
10. Ботев (Пловдив) 18 6 1 11 26:25 19
11. Берое (Стара Загора) 18 5 4 9 16:30 19
12. Септември (София) 17 3 5 9 17:25 14
13. Ботев (Враца) 17 4 2 11 15:34 14
14. Пирин (Благоевград) 18 2 6 10 13:26 12
15. Хебър (Пазарджик) 18 3 3 12 11:35 12
16. Спартак (Варна) 18 1 5 12 14:38 8
/ИК/