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Славия надделя над Черно море и изпревари варненци в класирането на Първа лига

Кремена Младенова
Славия надделя над Черно море и изпревари варненци в класирането на Първа лига
Славия надделя над Черно море и изпревари варненци в класирането на Първа лига
снимка: БТА
София,  
06.11.2022 14:22
 (БТА)

Първенство на България по футбол, мачове от 17-ия кръг на efbet Лига, резултати и класиране:

Славия - Черно море (Варна)           – 1:0

по-късно днес:
Спартак (Варна) - Левски
ЦСКА-София - Локомотив 1929 (София)

в понеделник:
Локомотив (Пловдив) - Лудогорец (Разград)

от събота:
Берое (Стара Загора) - Арда (Кърджали) - 2:0
ЦСКА 1948 - Пирин (Благоевград)        - 2:1
Ботев (Пловдив) - Ботев (Враца)        - 6:0

от петък:
Септември - Хебър (Пазарджик)          - 1:1

временно класиране:
 1. ЦСКА-София           16   13   1   2   32:9    40 точки
 2. Лудогорец (Разград)  14   11   2   1   40:8    35
 3. ФК ЦСКА 1948 (София) 17   10   5   2   27:12   35
 4. Локомотив (Пловдив)  16    9   3   4   18:11   30
 5. Славия (София)       16    9   2   5   19:15   29
 6. Черно море (Варна)   17    8   5   4   17:14   29
 7. Левски (София)       15    8   4   3   22:7    28
 8. Локомотив София 1929 16    7   4   5   22:18   25
 9. Арда 1924 (Кърджали) 17    6   5   6   16:19   23
10. Ботев (Пловдив)      17    6   1  10   25:23   19
11. Берое (Стара Загора) 17    4   4   9   14:29   16
12. Септември (София)    17    3   5   9   17:25   14
13. Ботев (Враца)        17    4   2  11   15:34   14
14. Хебър (Пазарджик)    17    3   3  11   10:33   12
15. Пирин (Благоевград)  17    1   6  10   10:25    9
16. Спартак (Варна)      16    1   4  11   11:33    7

/КМ/

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Към 14:45 на 06.11.2022 Новините от днес

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