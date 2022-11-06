Славия надделя над Черно море и изпревари варненци в класирането на Първа лига

Първенство на България по футбол, мачове от 17-ия кръг на efbet Лига, резултати и класиране:
Славия - Черно море (Варна) – 1:0
по-късно днес:
Спартак (Варна) - Левски
ЦСКА-София - Локомотив 1929 (София)
в понеделник:
Локомотив (Пловдив) - Лудогорец (Разград)
от събота:
Берое (Стара Загора) - Арда (Кърджали) - 2:0
ЦСКА 1948 - Пирин (Благоевград) - 2:1
Ботев (Пловдив) - Ботев (Враца) - 6:0
от петък:
Септември - Хебър (Пазарджик) - 1:1
временно класиране:
1. ЦСКА-София 16 13 1 2 32:9 40 точки
2. Лудогорец (Разград) 14 11 2 1 40:8 35
3. ФК ЦСКА 1948 (София) 17 10 5 2 27:12 35
4. Локомотив (Пловдив) 16 9 3 4 18:11 30
5. Славия (София) 16 9 2 5 19:15 29
6. Черно море (Варна) 17 8 5 4 17:14 29
7. Левски (София) 15 8 4 3 22:7 28
8. Локомотив София 1929 16 7 4 5 22:18 25
9. Арда 1924 (Кърджали) 17 6 5 6 16:19 23
10. Ботев (Пловдив) 17 6 1 10 25:23 19
11. Берое (Стара Загора) 17 4 4 9 14:29 16
12. Септември (София) 17 3 5 9 17:25 14
13. Ботев (Враца) 17 4 2 11 15:34 14
14. Хебър (Пазарджик) 17 3 3 11 10:33 12
15. Пирин (Благоевград) 17 1 6 10 10:25 9
16. Спартак (Варна) 16 1 4 11 11:33 7
/КМ/