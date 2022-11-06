Ахмед Ахмедов донесе победата на Славия над Черно море в София

site.btaАхмед Ахмедов донесе победата на Славия над Черно море в София
Първенство на България по футбол, мачове от 17-ия кръг на efbet Лига, резултати и голмайстори:
Славия - Черно море (Варна) – 1:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Ахмед Ахмедов 12
по-късно днес:
Спартак (Варна) - Левски
ЦСКА-София - Локомотив 1929 (София)
в понеделник:
Локомотив (Пловдив) - Лудогорец (Разград)
от събота:
Берое (Стара Загора) - Арда (Кърджали) - 2:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Вини Трибуле 47, 2:0 Абубакар Тунгара 68
пропусната дузпа: Абубакар Тунгара 68 (Берое)
ЦСКА 1948 - Пирин (Благоевград) - 2:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Венцислав Бенгюзов 27, 1:1 Ивайло Чочев 55, 2:1 Енрике Рафаел 82
червен картон: Ангел Лясков 23 (ЦСКА 1948)
Ботев (Пловдив) - Ботев (Враца) - 6:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Виктор Генев 13, 2:0 Елвис Ману 18, 3:0 Елвис Ману 58, 4:0 Луис Фелипе 59-автогол, 5:0 Елвис Ману 67, 6:0 Антоан Бароан 83
от петък:
Септември - Хебър (Пазарджик) - 1:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Георги Търтов 25, 1:1 Атанас Кабов 75
/КМ/
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