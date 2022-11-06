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Ахмед Ахмедов донесе победата на Славия над Черно море в София

Кремена Младенова
Ахмед Ахмедов донесе победата на Славия над Черно море в София
Ахмед Ахмедов донесе победата на Славия над Черно море в София
снимка: БТА
София,  
06.11.2022 14:22
 (БТА)

Първенство на България по футбол, мачове от 17-ия кръг на efbet Лига, резултати и голмайстори:

Славия - Черно море (Варна) – 1:0 (1:0)

голмайстори: 1:0 Ахмед Ахмедов 12

 

по-късно днес:

Спартак (Варна) - Левски

ЦСКА-София - Локомотив 1929 (София)

 

в понеделник:

Локомотив (Пловдив) - Лудогорец (Разград)

 

от събота:

Берое (Стара Загора) - Арда (Кърджали) - 2:0 (0:0)

голмайстори: 1:0 Вини Трибуле 47, 2:0 Абубакар Тунгара 68

пропусната дузпа: Абубакар Тунгара 68 (Берое)

 

ЦСКА 1948 - Пирин (Благоевград) - 2:1 (0:1)

голмайстори: 0:1 Венцислав Бенгюзов 27, 1:1 Ивайло Чочев 55, 2:1 Енрике Рафаел 82

червен картон: Ангел Лясков 23 (ЦСКА 1948)

 

Ботев (Пловдив) - Ботев (Враца) - 6:0 (2:0)

голмайстори: 1:0 Виктор Генев 13, 2:0 Елвис Ману 18, 3:0 Елвис Ману 58, 4:0 Луис Фелипе 59-автогол, 5:0 Елвис Ману 67, 6:0 Антоан Бароан 83

 

от петък:

Септември - Хебър (Пазарджик) - 1:1 (0:1)

голмайстори: 0:1 Георги Търтов 25, 1:1 Атанас Кабов 75

/КМ/

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06.11.2022 14:29

Славия победи Черно море в София и влезе в топ 5 на Първа лига

Отборът на Славия победи Черно море с 1:0 като домакин в двубой от 17-ия кръг на българската Първа лига. С успеха „белите“ излязоха на пето място във временното класиране с 29 точки и изпревариха варненци, които също имат 29 точки, но на шестата позиция и с мач повече.

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