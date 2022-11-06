Ахмед Ахмедов донесе победата на Славия над Черно море в София

Отборът на Славия победи Черно море с 1:0 като домакин в двубой от 17-ия кръг на българската Първа лига. С успеха „белите“ излязоха на пето място във временното класиране с 29 точки и изпревариха варненци, които също имат 29 точки, но на шестата позиция и с мач повече.