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Септември и Хебър поделиха точките на "Васил Левски"

Ивайло Георгиев
Септември и Хебър поделиха точките на "Васил Левски"
Септември и Хебър поделиха точките на "Васил Левски"
София,  
04.11.2022 18:56
 (БТА)

Първенство на България по футбол, мачове от 17-ия кръг на efbet Лига:

Септември - Хебър (Пазарджик) - 1:1

в събота:
Ботев (Пловдив) - Ботев (Враца) 
ЦСКА 1948 - Пирин (Благоевград)
Берое (Стара Загора) - Арда (Кърджали)

в неделя:
Славия - Черно море (Варна)
Спартак (Варна) - Левски
ЦСКА-София - Локомотив 1929 (София)

в понеделник:
Локомотив (Пловдив) - Лудогорец (Разград)

 1. ЦСКА-София           16   13   1   2   32:9    40 точки   
 2. Лудогорец (Разград)  14   11   2   1   40:8    35    
 3. ФК ЦСКА 1948 (София) 16    9   5   2   25:11   32    
 4. Локомотив (Пловдив)  16    9   3   4   18:11   30    
 5. Черно море (Варна)   16    8   5   3   17:13   29
 6. Левски (София)       15    8   4   3   22:7    28    
 7. Славия (София)       15    8   2   5   18:15   26
 8. Локомотив София 1929 16    7   4   5   22:18   25
 9. Арда 1924 (Кърджали) 16    6   5   5   16:17   23    
10. Ботев (Пловдив)      16    5   1  10   19:23   16
11. Септември (София)    17    3   5   9   17:25   14
12. Ботев (Враца)        16    4   2  10   15:28   14
13. Берое (Стара Загора) 16    3   4   9   12:29   13
14. Хебър (Пазарджик)    17    3   3  11   10:33   12
15. Пирин (Благоевград)  16    1   6   9    9:23    9    
16. Спартак (Варна)      16    1   4  11    11:33   7

/ХБ/

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