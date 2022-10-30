Дубълът на ЦСКА 1948 завърши при нулево равенство като гост на Дунав Русе

Първенство на България по футбол, мачове от 15-ия кръг на Втора лига: Дунав (Русе) - ЦСКА 1948 II (София) - 0:0 от събота: Марица (Пловдив) - Миньор (Перник) - 1:0 (0:0) голмайстор: 1:0 Петър Атанасов 52 Добруджа - Монтана - 0:1 (0:0) голмайстор: 0:1 Мехди Уамри 80 Литекс (Ловеч) - Струмска слава (Радомир) - 1:1 (0:1) голмайстори: 0:1 Борислав Николов 9, 1:1 Евгени Игнатов 94-дузпа Созопол - Беласица (Петрич) - 0:0 Янтра (Габрово) - Своге - 1:2 (0:1) голмайстори: 0:1 Светослав Диков 10, 1:1 Добромир Бонев 52, 1:2 Светослав Диков 89-дузпа в понеделник: Лудогорец II (Разград) - Витоша (Бистрица) Крумовград - Ботев II (Пловдив) в петък: Спартак (Плевен) - Етър (Велико Търново) - 1:0 класиране: 1. ЦСКА 1948 II 15 8 5 2 23:9 29 точки 2. Крумовград 14 8 3 3 17:11 27 3. Етър Велико Търново 15 7 5 3 16:9 26 4. Беласица 15 7 4 4 16:10 25 5. Спортист 2009 15 7 4 4 23:20 25 6. Спартак Плевен 15 7 4 4 24:16 25 7. Марица 1921 15 6 4 5 15:16 22 8. Литекс Ловеч 15 6 4 5 18:13 22 9. Монтана 15 6 4 5 17:14 22 10. Дунав Русе 15 5 3 7 23:22 18 11. Струмска слава 1927 15 4 6 5 14:21 18 12. Миньор 15 4 5 6 17:16 17 13. Лудогорец 1945 II 14 5 2 7 11:18 17 14. Витоша (Бистрица) 14 4 4 6 16:20 16 15. Янтра 2019 15 3 7 5 10:14 16 16. Созопол 15 3 4 8 13:27 13 17. Ботев Пловдив II 14 3 3 8 8:18 12 18. Добруджа 1919 15 3 3 9 16:23 12