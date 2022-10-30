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Дубълът на ЦСКА 1948 завърши при нулево равенство като гост на Дунав Русе

Мирослав Димитров
Дубълът на ЦСКА 1948 завърши при нулево равенство като гост на Дунав Русе
Дубълът на ЦСКА 1948 завърши при нулево равенство като гост на Дунав Русе
София,  
30.10.2022 16:33
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, мачове от 15-ия кръг на Втора лига:

Дунав (Русе) - ЦСКА 1948 II (София)        - 0:0

от събота:
Марица (Пловдив) - Миньор (Перник)         - 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Петър Атанасов 52

Добруджа - Монтана                         - 0:1 (0:0)
голмайстор: 0:1 Мехди Уамри 80
 
Литекс (Ловеч) - Струмска слава (Радомир)  - 1:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Борислав Николов 9, 1:1 Евгени Игнатов 94-дузпа  
 
Созопол - Беласица (Петрич)                - 0:0

Янтра (Габрово) - Своге                    - 1:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Светослав Диков 10, 1:1 Добромир Бонев 52, 1:2 Светослав Диков 89-дузпа

в понеделник:
Лудогорец II (Разград) - Витоша (Бистрица)
Крумовград - Ботев II (Пловдив)

в петък:
Спартак (Плевен) - Етър (Велико Търново)  - 1:0

          класиране:
 1. ЦСКА 1948 II         15    8 5 2    23:9    29 точки
 2. Крумовград           14    8 3 3    17:11   27 
 3. Етър Велико Търново  15    7 5 3    16:9    26
 4. Беласица             15    7 4 4    16:10   25
 5. Спортист 2009        15    7 4 4    23:20   25
 6. Спартак Плевен       15    7 4 4    24:16   25
 7. Марица 1921          15    6 4 5    15:16   22
 8. Литекс Ловеч         15    6 4 5    18:13   22
 9. Монтана              15    6 4 5    17:14   22
10. Дунав Русе           15    5 3 7    23:22   18
11. Струмска слава 1927  15    4 6 5    14:21   18
12. Миньор               15    4 5 6    17:16   17
13. Лудогорец 1945 II    14    5 2 7    11:18   17
14. Витоша (Бистрица)    14    4 4 6    16:20   16
15. Янтра 2019           15    3 7 5    10:14   16
16. Созопол              15    3 4 8    13:27   13
17. Ботев Пловдив II     14    3 3 8    8:18    12
18. Добруджа 1919        15    3 3 9    16:23   12

 

/МД/

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