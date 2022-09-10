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Николай Златев донесе успеха на Черно море над Хебър с гол 4 минути преди края

Атанас Василев
Николай Златев донесе успеха на Черно море над Хебър с гол 4 минути преди края
Николай Златев донесе успеха на Черно море над Хебър с гол 4 минути преди края
Варна,  
10.09.2022 22:57
 (БТА)

Първенство на България, срещи от десетия кръг на Първа футболна лига:

Локомотив (София) - Левски            - 3:2 (1:1)
Голмайстори: 1:0 Красимир Милошев 8, 1:1 Георги Миланов 19, 2:1 Красимир Милошев 53, 2:2 Патрик-Габриел Галчев 74, 3:2 Илия Димитров 90
  
- - - - 
Черно море (Варна) - Хебър (Пазарджик) - 1:0 (0:0)

Голмайстор: Николай Златев 86

на 11 септември:
ЦСКА-София - Славия
Ботев (Враца) - Лудогорец

на 12 септември:
Арда (Кърджали) - Пирин (Благоевград)
Септември (София) - Локомотив (Пловдив)

- - -

от петък:

Берое (Стара Загора) - Спартак (Варна) - 3:1 (2:1)
голмайстори: 0:1 Здравко Димитров 19, 1:1 Абубакар Тунгара 38, 2:1 Калоян Кръстев 42, 3:1 Серкан Юсеин 62
червен картон: Проспер Менди (Спартак, 3-ата минута)
- - - -
Ботев (Пловдив) - ЦСКА 1948            - 2:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Антоан Бароан 54+2 дузпа, 2:0 Антоан Бароан 48

/АВ/

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