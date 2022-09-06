Волен Чинков ще ръководи мача ЦСКА - Славия

Съдийски назначения 10-ти кръг Първа лига:

9 септември 2022 г., петък, 17:30 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - Спартак 1918

ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Георги Милков Гинчев ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Николай Неделчев Чакъров

СН: Георги Василев Йорданов



9 септември 2022 г., петък, 20:00 ч.

ПФК Ботев АД - ФК ЦСКА 1948

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Христо Пламенов Хаджийски

4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Мирослав Николаев Желев

СН: Костадин Ангелов Гергинов



10 септември 2022 г., събота, 18:45 ч.

ФК Локомотив 1929 - ПФК Левски

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Станимир Илков Илков

4-ТИ: Никола Антонов Попов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Георги Любомиров Минев

СН: Константин Делов Писков



10 септември 2022 г., събота, 21:00 ч.

ПФК Черно море - Хебър 1918

ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Георги Пламенов Тодоров

СН: Георги Генов Нарлев



11 септември 2022 г., неделя, 17:45 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Славия 1913

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Димитър Добромиров Димитров

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев

СН: Георги Владимиров Игнатов



11 септември 2022 г., неделя, 20:15 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Светослав Колев Енчев

СН: Костадин Георгиев Стоичков



12 септември 2022 г., понеделник, 17:30 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - Футболен Клуб Пирин АД

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Йордан Петров Петров АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Иво Николаев Колев

СН: Димитър Панайотов Костов



12 септември 2022 г., понеделник, 20:00 ч.

ПФК Септември Сф - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Мирослав Николаев Симеонов

4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Дениз Пиринов Соколов

СН: Милко Петков Николов