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Волен Чинков ще ръководи мача ЦСКА - Славия

Мирослав Димитров
Волен Чинков ще ръководи мача ЦСКА - Славия
Волен Чинков ще ръководи мача ЦСКА - Славия
София,  
06.09.2022 18:53
 (БТА)

Съдийски назначения 10-ти кръг Първа лига:

9 септември 2022 г., петък, 17:30 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - Спартак 1918
ГС:    Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Мартин Иванов Димитров    АС2:    Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ:    Георги Милков Гинчев    ВАР:    Владимир Вълков Вълков    АВАР:    Николай Неделчев Чакъров
СН:    Георги Василев Йорданов     
 
9 септември 2022 г., петък, 20:00 ч.
ПФК Ботев АД - ФК ЦСКА 1948
ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Димо Дамянов Вълчев    АС2:    Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ:    Димо Стоянов Димов    ВАР:    Ивелин Венциславов Занев    АВАР:    Мирослав Николаев Желев
СН:    Костадин Ангелов Гергинов     
 
10 септември 2022 г., събота, 18:45 ч.
ФК Локомотив 1929 - ПФК Левски
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Станимир Илков Илков
4-ТИ:    Никола Антонов Попов    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Георги Любомиров Минев
СН:    Константин Делов Писков     
 
10 септември 2022 г., събота, 21:00 ч.
ПФК Черно море - Хебър 1918
ГС:    Ивайло Красимиров Ненков    АС1:    Павлин Цветанов Михайлов    АС2:    Станислав Лазаров Станев
4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев    ВАР:    Георги Юлиянов Иванов    АВАР:    Георги Пламенов Тодоров
СН:    Георги Генов Нарлев     
 
11 септември 2022 г., неделя, 17:45 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Славия 1913
ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Радослав Петров Гидженов    АВАР:    Георги Валентинов Стамболджиев
СН:    Георги Владимиров Игнатов     
 
11 септември 2022 г., неделя, 20:15 ч.
ПФК Ботев Враца - ПФК Лудогорец 1945
ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Мартин Руменов Ангелов    АС2:    Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев    ВАР:    Владимир Вълков Вълков    АВАР:    Светослав Колев Енчев
СН:    Костадин Георгиев Стоичков     
 
12 септември 2022 г., понеделник, 17:30 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - Футболен Клуб Пирин АД
ГС:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Никифор Деянов Велков
4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев    ВАР:    Кристиян Николов Колев    АВАР:    Иво Николаев Колев
СН:    Димитър Панайотов Костов     
 
12 септември 2022 г., понеделник, 20:00 ч.
ПФК Септември Сф - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС:    Красен Иванов Георгиев    АС1:    Красимир Атанасов Атанасов    АС2:    Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ:    Иво Венциславов Андреев    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Дениз Пиринов Соколов
СН:    Милко Петков Николов     

/МД/

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