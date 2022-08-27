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Марица Пловдив надигра Лудогорец II във Втора футболна лига

Кремена Младенова
Марица Пловдив надигра Лудогорец II във Втора футболна лига
Марица Пловдив надигра Лудогорец II във Втора футболна лига
снимка БТА
Пловдив,  
27.08.2022 20:10
 (БТА)

Първенство на България по футбол, срещи от 7-ия кръг във Втора лига:

Миньор (Перник) - Спортист (Своге)        – 1:2
Марица (Пловдив) - Лудогорец II (Разград) – 2:0
Созопол - Янтра 2019 (Габрово)            – 1:1

по-късно днес:
Дунав (Русе) - Добруджа 1919 (Добрич)

в неделя:
Спартак (Плевен) - Ботев II (Пловдив)

в понеделник:
Литекс (Ловеч) – Крумовград

във вторник:
Беласица (Петрич) - Етър ВТ (Велико Търново)
ФК ЦСКА 1948 II (София) - Витоша (Бистрица)

от петък:
Струмска слава (Радомир) - Монтана     - 0:0 

временно класиране:
 1. Струмска слава 1927 (Радомир)       7    4   3   0   10:3    15 точки 
 2. Етър ВТ (Велико Търново)            6    3   3   0    8:4    12
 3. Монтана                             7    3   3   1    9:6    12
 4. Спартак (Плевен)                    6    3   1   2   12:6    10
 5. Крумовград (Крумовград)             6    3   1   2    8:7    10
 6. Марица (Пловдив)                    7    3   1   3    8:9     7
 7. Беласица (Петрич)                   6    3   0   3    7:7     9
 8. Спортист (Своге)                    7    2   3   2    7:9     9       
 9. Янтра 2019 (Габрово)                7    1   6   0    7:6     9  
10. Миньор (Перник)                     7    2   3   2   11:7     9            
11. Добруджа 1919 (Добрич)              6    2   2   2    9:9     8       
12. Витоша (Бистрица)                   6    2   2   2    7:8     8
13. Лудогорец II (Разград)              6    2   1   3    6:10    7
14. Литекс (Ловеч)                      6    2   1   3   10:8     7
15. Дунав (Русе)                        6    2   1   3    8:9     7
16. ФК ЦСКА 1948 II (София)             6    1   4   1    5:5     7
17. Созопол                             7    1   1   5    3:14    4       
18. Ботев II (Пловдив)                  6    0   2   4    2:8     2

/КМ/

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