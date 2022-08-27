Марица Пловдив надигра Лудогорец II във Втора футболна лига

Първенство на България по футбол, срещи от 7-ия кръг във Втора лига:

Миньор (Перник) - Спортист (Своге) – 1:2 Марица (Пловдив) - Лудогорец II (Разград) – 2:0 Созопол - Янтра 2019 (Габрово) – 1:1 по-късно днес: Дунав (Русе) - Добруджа 1919 (Добрич) в неделя: Спартак (Плевен) - Ботев II (Пловдив) в понеделник: Литекс (Ловеч) – Крумовград във вторник: Беласица (Петрич) - Етър ВТ (Велико Търново) ФК ЦСКА 1948 II (София) - Витоша (Бистрица) от петък: Струмска слава (Радомир) - Монтана - 0:0 временно класиране: 1. Струмска слава 1927 (Радомир) 7 4 3 0 10:3 15 точки 2. Етър ВТ (Велико Търново) 6 3 3 0 8:4 12 3. Монтана 7 3 3 1 9:6 12 4. Спартак (Плевен) 6 3 1 2 12:6 10 5. Крумовград (Крумовград) 6 3 1 2 8:7 10 6. Марица (Пловдив) 7 3 1 3 8:9 7 7. Беласица (Петрич) 6 3 0 3 7:7 9 8. Спортист (Своге) 7 2 3 2 7:9 9 9. Янтра 2019 (Габрово) 7 1 6 0 7:6 9 10. Миньор (Перник) 7 2 3 2 11:7 9 11. Добруджа 1919 (Добрич) 6 2 2 2 9:9 8 12. Витоша (Бистрица) 6 2 2 2 7:8 8 13. Лудогорец II (Разград) 6 2 1 3 6:10 7 14. Литекс (Ловеч) 6 2 1 3 10:8 7 15. Дунав (Русе) 6 2 1 3 8:9 7 16. ФК ЦСКА 1948 II (София) 6 1 4 1 5:5 7 17. Созопол 7 1 1 5 3:14 4 18. Ботев II (Пловдив) 6 0 2 4 2:8 2