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Два гола в самия край на мача донесоха победата на Черно море над Ботев Пловдив

Георги Крумов
Два гола в самия край на мача донесоха победата на Черно море над Ботев Пловдив
Два гола в самия край на мача донесоха победата на Черно море над Ботев Пловдив
Черно море обърна Ботев Пловдив в самия край на мача / снимка: БТА
Пловдив,  
19.08.2022 22:57
 (БТА)

Резултати и голмайстори от мачовете от седмия кръг в efbet Лига:

Ботев Пловдив - Черно море - 3:4 (2:1)
голмайстори: 1:0 Антоан Бароан 8, 1:1 Закария Беншаа 19, 2:1 Антоан Бароан, 2:2 Матеуш Клементе 64, 3:2 Рой Херман 67, 3:3 Матиас Курьор 88, 3:4 Точукву Нади 90-автогол

в събота: 
Спартак Варна - Арда Кърджали

Левски - Хебър Пазарджик

в неделя:
ЦСКА 1948 - Локомотив София

Септември София - Берое

в понеделник:
Славия - Ботев Враца

Пирин Благоевград - Лудогорец 

Локомотив Пловдив - ЦСКА-София - отложен

/ГК/

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