Два гола в самия край на мача донесоха победата на Черно море над Ботев Пловдив

site.btaДва гола в самия край на мача донесоха победата на Черно море над Ботев Пловдив
Резултати и голмайстори от мачовете от седмия кръг в efbet Лига:
Ботев Пловдив - Черно море - 3:4 (2:1)
голмайстори: 1:0 Антоан Бароан 8, 1:1 Закария Беншаа 19, 2:1 Антоан Бароан, 2:2 Матеуш Клементе 64, 3:2 Рой Херман 67, 3:3 Матиас Курьор 88, 3:4 Точукву Нади 90-автогол
в събота:
Спартак Варна - Арда Кърджали
Левски - Хебър Пазарджик
в неделя:
ЦСКА 1948 - Локомотив София
Септември София - Берое
в понеделник:
Славия - Ботев Враца
Пирин Благоевград - Лудогорец
Локомотив Пловдив - ЦСКА-София - отложен
/ГК/
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