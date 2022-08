Клуб от Северна Ирландия отстрани футболист, който позира с фланелка с про-ИРА слоган

Eлитният клуб от Северна Ирландия ФК Ларн отстрани от отбора си с незабавен ефект футболиста Джон Херън, който позира на снимка с фланелка, на която има слоган в подкрепа на ИРА, съобшиха медиите в Белфаст. Ирландската републиканска армия (ИРА) е смятана от мнозина за терористична организация, но не и от католиците, които намират в нея подкрепа.

28-годишният халф донякъде логично подкрепя католическата кауза, тъй като като малък в известен период е бил част от школата на шотландския Селтик. Херън, който е бивш футболист на Блекпул, Рейт Роувърс (Шотландия) и Гленторан, позира с фланелка, на която пише на галски език: "Tiocfaidh ar la, sing up the RA, ooh ah up the RA" или "Нашият ден ще дойде, запей RA, у-ъп RA". Най-горе също има надпис "Нашият ден ще дойде" във формата на пушка за градски бой, марка Armalite.

Футболистът е на снимката заедно с друг свой колега – Ронан Хейл от Клифтънвил. Двамата са на парти на открито и държат чащи, предполага се с кока кола. Според сайта Belfast Live, фотото е направено в Западен Белфаст, където групата Wolfe Tones са свирили снощи.

Снимката предизвика бурни реакции в социалните мрежи в Северна Ирландия, като веднага и местните политици реагираха. Клубът ФК Ларн, който е един от изцяло професионалните клубове в елита на страната, първи изпрати съобщение до медиите. "След разпространението на изображение онлайн вчера вечерта (неделя), футболен клуб Ларн може да потвърди, че Джон Херон е изваден от състава още в същия момент. От момента на отстраняването до края на цялата проверка по случая той няма право да представлява клуба на никакво ниво. Ние показахме, че сме приобщаващ футболен клуб за всички, демонстрирано е не само на думи, но и чрез обширната ни работа в местната общност. Следваме нашите стандарти и политически изявления не се толерират".

Депутатът Джон Стюърт от Ълстарската юнионистка партия призова въпросният футболист никога повече да не облича екипа на Ларн.

Когато футболист на Ларн да позира с про-ИРА слоган на фланелката си, той просто никога не бива да играе в Лигата. Не само за отборите от нашия регион Ларн и Карик Рейнджърс, но и в цяла Северна Ирландия, призовава политикът.

Религиозната вражда между католици и протестанти десетилетия наред тормози живота на хората в региона. Това много често се отразява на футбола и в две квалификационни кампании през 70-те години националният отбор играе извън Белфаст. Официално враждуващите страни и групировките сложиха край на насилието с договора от 10-и април 1998-а година, наречен Good Friday Agreement.

На клубно ниво в Северна Ирландия проблемите идват от участието на отбора на Белфаст Селтик след Втората световна война, който е създаден и в него играят само католици. За да се спре този проблем клубът е разформирован през 1949-а година. Дери Сити, също подкрепян от католиците, пък се премести да играе в първенството на Република Ирландия.