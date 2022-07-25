Подробно търсене

Септември и Ботев (Враца) завършиха наравно

Ивайло Георгиев
Септември и Ботев (Враца) завършиха наравно
Септември и Ботев (Враца) завършиха наравно
София,  
25.07.2022 20:12
 (БТА)

Първенство на България по футбол, срещи от третия кръг на Първа лига:

Септември (София) - Ботев (Враца) - 1:1

по-късно днес:
ЦСКА-София - Черно море

от неделя:
Локомотив (Пловдив) - Хебър (Пазарджик) - 2:1
Славия - Левски                         - отложен

от събота:
Берое (Стара Загора) - Локомотив (София) - 1:1
Ботев (Пловдив) - Арда (Кърджали)        - 0:2

от петък:
Спартак (Варна) - Пирин (Благоевград) - 1:1
ЦСКА 1948 - Лудогорец                 - 2:2

временно класиране:

 1. Лудогорец             3  2 1 0  7:2   7 точки 
 2. Черно море            2  2 0 0  2:0   6
 3. Локомотив Пловдив     3  2 0 1  4:4   6
 4. Арда                  3  2 0 1  3:3   6
 5. ЦСКА 1948             3  1 2 0  4:3   5
 6. ЦСКА-София            2  1 1 0  4:1   4
 7. Ботев Враца           3  1 1 1  5:5   4
 8. Берое                 3  1 1 1  3:3   4  
 9. Септември             3  1 1 1  4:5   4 
10. Левски                2  1 0 1  5:1   3 
11. Славия                2  1 0 1  1:1   3  
12. Хебър                 3  1 0 2  3:5   3 
13. Пирин                 3  0 2 1  3:4   2
14. Локомотив София       3  0 2 1  2:3   2
15. Спартак Варна         3  0 1 2  1:7   1
16. Ботев Пловдив         3  0 0 3  2:6   0

 

/АВ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 21:33 на 25.07.2022 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация