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Колумбиецът Луис Суарес преминава в Олимпик Марсилия

Асен Даскалов
Колумбиецът Луис Суарес преминава в Олимпик Марсилия
Колумбиецът Луис Суарес преминава в Олимпик Марсилия
снимка: АП
Париж,  
19.07.2022 13:54
 (БТА)

Луис Суарес ще премине в Олимпик Марсилия, съобщи журналистът Фабрицио Романо в профила си във Фейсбук.

По-късно днес 24-годишният колумбийски нападател ще премине медицински прегледи и ще подпише договор с френския клуб. Договорът на досегашния футболист на Гранада ще бъде за пет сезона.  

Суарес носи екипа на Уотфорд, Химнастик, Валядолид, Сарагоса и Леонес в своята кариера.

Голмайсторът има три изиграни двубоя за колумбийския национален отбор след 2020 година.

/ГК/

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