Колумбиецът Луис Суарес преминава в Олимпик Марсилия

Луис Суарес ще премине в Олимпик Марсилия, съобщи журналистът Фабрицио Романо в профила си във Фейсбук.

По-късно днес 24-годишният колумбийски нападател ще премине медицински прегледи и ще подпише договор с френския клуб. Договорът на досегашния футболист на Гранада ще бъде за пет сезона.

Суарес носи екипа на Уотфорд, Химнастик, Валядолид, Сарагоса и Леонес в своята кариера.

Голмайсторът има три изиграни двубоя за колумбийския национален отбор след 2020 година.