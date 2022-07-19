Колумбиецът Луис Суарес преминава в Олимпик Марсилия

site.btaКолумбиецът Луис Суарес преминава в Олимпик Марсилия
Луис Суарес ще премине в Олимпик Марсилия, съобщи журналистът Фабрицио Романо в профила си във Фейсбук.
По-късно днес 24-годишният колумбийски нападател ще премине медицински прегледи и ще подпише договор с френския клуб. Договорът на досегашния футболист на Гранада ще бъде за пет сезона.
Суарес носи екипа на Уотфорд, Химнастик, Валядолид, Сарагоса и Леонес в своята кариера.
Голмайсторът има три изиграни двубоя за колумбийския национален отбор след 2020 година.
/ГК/
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