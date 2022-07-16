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Левски победи убедително Спартак Варна в мач от efbet Лига

Георги Крумов
Левски победи убедително Спартак Варна в мач от efbet Лига
Левски победи убедително Спартак Варна в мач от efbet Лига
Левски спечели с 5:0 срещу Спартак Варна / снимка: БТА
София,  
16.07.2022 23:00
 (БТА)

Първенство на България по футбол, мачове и класиране от втория кръг на efbet Лига: 

Локомотив (София) - ЦСКА-София – 1:1

Левски - Спартак (Варна) - 5:0

 

в неделя: 

Черно море (Варна) - Славия

Пирин (Благоевград) - ЦСКА 1948

 

в понеделник:

Хебър (Пазарджик) - Септември (София)

Арда (Кърджали) - Берое (Стара Загора)

 

от петък:

Лудогорец (Разград) - Локомотив (Пловдив) - 2:0

Ботев (Враца) - Ботев (Пловдив) - 3:2

 

Временно класиране:
 1. Лудогорец             2  2 0 0  5:0   6 точки 
 2. ЦСКА-София            2  1 1 0  4:1   4
 3. Левски                2  1 0 1  5:1   3 
 4. Берое                 1  1 0 0  2:1   3
 5. Черно море            1  1 0 0  1:0   3 
 6. Славия                1  1 0 0  1:0   3 
 7. Хебър                 1  1 0 0  1:0   3 
 8. ЦСКА 1948             1  1 0 0  1:0   3 
 9. Ботев Враца           2  1 0 1  4:4   3
10. Локомотив Пловдив     2  1 0 1  2:3   3
11. Локомотив София       2  0 1 1  1:2   1 
12. Пирин                 1  0 0 1  1:2   0
13. Ботев Пловдив         2  0 0 2  2:4   0 
14. Арда                  1  0 0 1  0:3   0
15. Септември             1  0 0 1  0:3   0
16. Спартак Варна         2  0 0 2  0:6   0

/ГК/

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