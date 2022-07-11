Волейболният Лече привлече българския диагонал Илиян Преспов

site.btaВолейболният Лече привлече българския диагонал Илиян Преспов
Италианският волейболен тим Ауриспа Либалула Лече обяви трансфера на българския диагонал Илиян Преспов.
"Бум! Можем най-после да обявим кой е новият ни диагонал. Става дума за българския волейболист Илиян Преспов. Нека го накараме да изпита любовта ни! Добре дошъл, Илиян!", написаха от клуба.
23-годишният Илиян Преспов е юноша на Славия, като играе още в Пирин (Разлог) и Марек Юнион-Ивкони. Той е бивш младежки национал и е бил най-добър реализатор в българското първенство.
Той има опит в Италия, като през миналия сезон игра във Франко Тигано.
Преспов ще се опита да спечели промоция с тима от Лече в Серия А2.
/ХБ/
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