Бодьо/Глимт взе солиден аванс срещу Клаксвик (Фарьорски острови) в първия квалификационен кръг на Шампионската лига

site.btaБодьо/Глимт взе солиден аванс срещу Клаксвик (Фарьорски острови) в първия квалификационен кръг на Шампионската лига
Резултати от първите мачове в първия квалификационен кръг на Шампионската лига:
Тобол (Казахстан) - Ференцварош (Унгария) - 0:0
Бодьо/Глимт (Норвегия) - Клаксвик (Фарьорски острови) - 3:0
ХИК Хелзинки (Финландия) - РФС (Латвия) - 1:0
по-късно днес:
Дюделанж (Люксембург) - КФ Тирана (Албания)
Зрински Мостар (Босна и Херцеговина) - Шериф Тираспол (Молдова)
Марибор (Словения) - Шахтьор Солигорск (Беларус)
Слован Братислава (Словакия) - Динамо Батуми (Грузия)
от вчера:
Пюник Ереван (Армения) - ЧФР Клуж (Румъния) - 0:0
Малмьо (Швеция) - Викингур Рейкявик (Исландия) - 3:2
Лудогорец (България) - Сутиеска (Черна гора) - 2:0
Балкани (Косово) - Жалгирис Вилнюс (Литва) - 1:1
Лех Познан (Полша) - Карабах (Азербайджан) - 1:0
ТНС (Уелс) - Линфийлд (Северна Ирландия) - 1:0
Шамрок Роувърс (Ирландия) - Хибърниънс (Малта) - 3:0
Шкупи (Република Северна Македония) - Линкълн Ред Импс (Гибралтар) - 3:0
/БД/
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