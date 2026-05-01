Локомотив София спечели гостуването си в Добрич

Мач от 32-ия кръг в Първа лига:

Добруджа - Локомотив София 0:3 (0:2)

голмайстори: 0:1 Кауе Карузо 9, 0:2 Божидар Кацаров 17, 0:3 Адил Тауи 76

червен картон: Реян Даскалов (Локомотив София) 88

жълти картони: Вашко Оливейра, Ивайло Михайлов (Добруджа), Рейн Даскалов (Локомотив София)

главен съдия: Георги Стоянов

стадион "Дружба", Добрич

състави

Добруджа: Галин Григоров, Джонатан Уртадо, Вашко Оливейра, Венцислав Керчев, Кольо Станев, Ди Матео Ловрич, Айкут Рамадан (60-Валдо Те), Диого Мадалено (68-Диого Ресурейсао), Ангел Ангелов (28-Бубакар Ханне), Ивайло Михайлов, Георги Трифонов (60-Томаш Силва)

Локомотив София: Мартин Величков, Реян Даскалов, Божидар Кацаров, Райън Бидунга, Ангел Лясков (84-Джуниет Али), Ерол Дост, Красимир Станоев, Кауе Карузо (75-Никола Нейчев), Доминик Янков (55-Адил Тауи), Спас Делев (84-Емил Геров), Георги Минчев (84-Джордан Айб)

Локомотив София победи с 3:0 като гост Добруджа в мач от 32-ия кръг от Първа лига. Столичани през тази седмица се разделиха с треньора си Станислав Генчев, но не срещнаха никакви трудности срещу домакините, които продължават да бъдат застрашени от изпадане.

В деветата минута Райън Бидунга стреля отблизо с глава, но топката се отби в гредата. Секунди след това Ангел Лясков изведе с дълго подаване Георги Минчев, който остави за Спас Делев и той шутира по диагонала. Ударът беше спасен от Галин Григоров, а Кауе Карузо се разписа при добавката.

В 11-ата минута Делев шутира с парабола, но кълбото не намери целта, а натискът на столичани отново даде резултат. В 17-ата минута Спас Делев от ъглов удар вдясно от вратата, а Григоров не можа да се намеси. Кълбото рикошира в крака на Джонатан Уртадо, срещна напречната греда и отиде при Божидар Кацаров, който отблизо реализира втория гол на празна врата.

В 38-ата минута Делев пак центрира опасно на близката греда, като там топката отигра Красимир Станоев, но капитанът на "червено-черните" намери външната част на мрежата.

Минута преди края на първото полувреме Карузо обстрелва неточно вратата на Добруджа.

Домакините можеха да се върнат в мача през втората част и в 50-ата минута Венцислав Керчев опита да върне един гол, но вратарят Мартин Величков се намеси решително. Последва неточен удар на Ивайло Михайлов към вратата на Локомотив в 55-ата минута, а малко след това Ангел Лясков изчисти топката пред голлинията на столичани.

Шут на резервата Томаш Силва не намери целта в 63-ата минута.

Локомотив стигна до трети гол в 76-ата минута. Бърза контра за отбора от София беше завършена от Адил Тауи, който се възползва от подаване на Спас Делев.

Две минути преди края на редовното време Реян Даскалов от гостите получи втори жълт и съответно червен картон.

Локомотив София, който ще бъде воден от Александър Георгиев до края на сезона, се изкачи на девето място в класирането с 39 точки.

Добруджа е с 26 точки на 14-та позиция в Първа лига.