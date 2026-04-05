Подробно търсене

Пер-Матиас Хьогмо: "Солиден мач"

Ивайло Георгиев
Пер-Матиас Хьогмо / Снимка: Боян Ботев/БТА (ПК), архив
Разград,  
05.04.2026 21:47
 (БТА)

Старши треньорът Пер-Матиас Хьогмо даде положителна оценка за играта на Лудогорец през второто полувреме при победата с 3:0 срещу ЦСКА 1948 в мач от българското първенство по футбол

"Солиден мач. През първото полувреме не играхме достатъчно с топката, не завършвахме добре атаките и казах на футболистите да атакуват по-продължително, да обръщат фланговете. Хареса ми как го изпълниха и искам да виждам това нещо. Чочев и Станич пък вкараха много красиви голове", каза той за Диема Спорт. 

"ЦСКА 1948 има футболисти с умения и трябваше да бъдем търпеливи в пресата. Може би бяхме малко стресирани през първото полувреме. Понякога при техните атаки се виждаше, че не сме спокойни. Запазихме обаче дисциплина и продължаваме да се развиваме", добави Хьогмо. 

"Трябва да продължим да тренираме добре и това е основният ни фокус. Вече мислим за следващите двубои", завърши треньорът на Лудогорец. 

/АД/

05.04.2026 21:50

ЦСКА 1948 беше по-добрият отбор през първото полувреме, но дузпата промени всичко, заяви старши треньорът на Александър Александров след поражението с 0:3 от Лудогорец в мач от българското първенство по футбол.  "През първото полувреме стояхме

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:41 на 06.04.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация