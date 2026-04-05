Пер-Матиас Хьогмо: "Солиден мач"

Старши треньорът Пер-Матиас Хьогмо даде положителна оценка за играта на Лудогорец през второто полувреме при победата с 3:0 срещу ЦСКА 1948 в мач от българското първенство по футбол.

"Солиден мач. През първото полувреме не играхме достатъчно с топката, не завършвахме добре атаките и казах на футболистите да атакуват по-продължително, да обръщат фланговете. Хареса ми как го изпълниха и искам да виждам това нещо. Чочев и Станич пък вкараха много красиви голове", каза той за Диема Спорт.

"ЦСКА 1948 има футболисти с умения и трябваше да бъдем търпеливи в пресата. Може би бяхме малко стресирани през първото полувреме. Понякога при техните атаки се виждаше, че не сме спокойни. Запазихме обаче дисциплина и продължаваме да се развиваме", добави Хьогмо.

"Трябва да продължим да тренираме добре и това е основният ни фокус. Вече мислим за следващите двубои", завърши треньорът на Лудогорец.