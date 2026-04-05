ЦСКА 1948 беше по-добрият отбор през първото полувреме, но дузпата промени всичко, заяви треньорът Александър Александров

Ивайло Георгиев
Александър Александров / Снимка: Никола Узунов/БТА (ЕВ), архив
Разград,  
05.04.2026 21:50
 (БТА)

ЦСКА 1948 беше по-добрият отбор през първото полувреме, но дузпата промени всичко, заяви старши треньорът на Александър Александров след поражението с 0:3 от Лудогорец в мач от българското първенство по футбол

"През първото полувреме стояхме добре, даже бяхме по-добрият отбор. Направихме излишен фаул в гръб и това промени целия ни план. На полувремето направихме офанзивни смени и знаехме, че ще загубим средата на терена. Дойдохме да победим, но Лудогорец е опитен отбор и с две контри си реши мача", заяви Александров за Диема Спорт. 

"Знаехме, че Лудогорец ще се изнервят, ако не играят в топката. Планът ни се получи и отнемахме бързо топката, а те нямаха ситуация през първото полувреме. Дузпата обаче реши мача", каза още той. 

/АД/

