Кими Антонели триумфира с първа победа във Формула 1

Кими Антонели триумфира в Гран при на Китай, втори кръг от шампионата във Формула 1. Италианецът е вторият най-млад пилот, който печели старт от най-популярната автомобилна надпревара, докато болидите на шампиона при отборите Макларън не успяха да стартират в надпреварата в Шанхай.

Мерцедес постигна пореден значим успех, заемайки първа и втора позиция в Китай, а започналият от полпозишън Антонели постигна първа победа в общо 26-ото си участие в Гран при от Ф1. 19-годишният тийнейджър се представи на високо ниво в 56-те обиколки, спря веднъж в боксовете и не допусна никакви сериозни грешки по време на почти перфектното си състезание, финиширайки за 1:33:15.607 часа.

Съотборникът на младия италианец Джордж Ръсел завърши на второ място, на 5.515 секунди зад победителя. Веднага след него са съответно съотборниците Люис Хамилтън и Шарл Льоклер от тима на Ферари. Те са на 25.267 и 28.894 секунди след младият италианец.

Кими Антонели стана най-младият пилот с полпозишън в събота, на възраст от 19 години и 201 дни. Сега е вторият най-млад победител във Формула 1 след Макс Ферстапен, който беше само на 18 години и 228 дни, когато спечели в Испания преди 10 години.

Мерцедес продължи доминацията си в началото на сезона след промените в правилата, като Ръсел изпревари своя съотброник през миналата седмица в Австралия.

Кими Антонели е първият италианец след Джанкарло Фисикела, който печели състезание във Формула 1 през последните две десетилетия.

Седемкратният първенец Хамилтън най-накрая се качи на първия си подиум в Гран При, откакто се присъедини към Ферари от Мерцедес през 2025 година.

Двата болида на Макларън отпаднаха от състезанието още преди то да започне. Отборът не успя да реши проблем със състезателните коли, а световният шампион Ландо Норис изобщо не можа да влезе на стартовата решетка. Болидът на съотборника му Оскар Пиастри беше избутана обратно в бокса по-малко от 10 минути преди загряващата обиколка. Той все още не е правил състезателна обиколка този сезон, тъй като катастрофира по пътя си към стартовата решетка в Австралия.

Алекс Албон от Уилямс и Габриел Бортолето с Ауди също не успяха да стартират, докато Макс Ферстапен отпадна само 10 обиколки преди края в поредния разочароващ ден за четирикратния световен шампион.

Начело в генералното класиране при пилотите е Джордж Ръсел с 51 точки. Той има 4 пункта повече от Кими Антонели, а трети до момента е Шарл Льоклер с 34 точки. Люис Хамилтън е с точка по-малко.

При отборите след изминалите два кръга начело е Мерцедес с 98 точки, пред Ферари с 67.