Кими Антонели стана най-младият пилот, който ще тръгне от първа позиция в Гран при на Формула 1

Кими Антонели стана най-младият пилот в историята, който ще стартира от първо място в състезание от Формула 1. Италианският тийнейджър изпревари съотборника си от Мерцедес Джордж Ръсел в квалификациите за Гран при на Китай. Британецът имаше проблемна сесия, след като спечели спринта на пистата в Шанхай по-рано в събота.

Антонели постигна най-добро време от 1:32.064 минути на 5,451-километровото трасе и изпревари с 0.222 секунди Ръсел.

Пилотите на Люис Хамилтън и Шарл Льоклер останаха съответно на трето и четвърто място. Бившият световен шампион Хамилтън е на 0.351 секунди зад Кими Антонели.

Състезателите на Макларън Оскар Пиастри и настоящият първенец Ландо Норис са пети и шести в квалификацията.

На само 19 години и 201 дни Кими Антонели измести досегашния рекордьор Себастиан Фетел, който беше на 21 години и 73 дни, печелейки първия си полпозишън във Формула 1 през 2008 година на пистата "Монца" в Италия. Антонели стартира от първа позиция и в спринтовата надпревара в Маями през миналия сезон, но това не се смята за Гран при.

Джордж Ръсел имаше нервна квалификация в Китай, съобщавайки за счупено предно крило в края на втората сесия. Той успя да се прибере в боксовете, след което направи още една обиколка, класирайки се на втора позиция.

Четирикратният световен шампион Макс Ферстапен с Ред Бул остана една на осмото място преди утрешното състезание в Шанхай.