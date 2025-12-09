Подробно търсене

Тотнъм остава без Дестини Удоджи до януари, разкри мениджърът Томас Франк

Кремена Младенова
снимка: John Walton/PA via AP
Лондон,  
09.12.2025 10:46
 (БТА)

Тотнъм няма да може да разчита на Дестини Удоджи до януари поради контузия в подколянното сухожилие, разкри мениджърът Томас Франк преди гостуването на Славия Прага в Шампионската лига.

Италианският защитник получи травмата при равенството 2:2 срещу Нюкасъл миналата седмица и пропусна домакинската победа с 2:0 срещу Брентфорд във Висшата лига в събота.

„Дестини получи контузия в подколянното сухожилие в края на мача с Нюкасъл, така че за съжаление той ще отсъства до януари“, каза Франк, цитиран от агенция Reuters.

„Шпорите“ са непобедени в последните си 22 европейски домакински двубоя и се нуждаят от победа тази вечер, за да подобрят шансовете си да завършат в топ 8 в надпреварата. Към момента Тотнъм е 16-ти след загубата с 3:5 от Пари Сен Жермен миналия месец.

„Определено винаги е добре да градим и да набираме инерция, за да демонстрираме по-постоянни и добри представяния. Наистина ще се опитаме да надградим това. Имаме удобна възможност срещу добрия отбор на Славия Прага, който изучавахме много. Това е мач, в който уважаваме противника, но става въпрос за нас и да се уверим, че се представяме добре, за да продължим с настъпателността и директността, които демонстрираме в нападение“, коментира Томас Франк.

Футболистите на Тотнъм демонстрират постоянство в Шампионската лига, като единствената им загуба в пет мача беше именно в Париж. Победа днес би ги поставила в много стабилна позиция поне за място в плейофите.

„Много е важно, че играем у дома, където имаме перфектен резултат досега“, каза Франк и добави:

„Трите точки биха били огромна стъпка в първата част от задачата ни, която е класиране за плейофния кръг. И след това можем да гледаме по-напред.“

Последните два мача на Тотнъм в Шампионската лига са домакинство срещу Борусия Дортмунд и гостуване на Айнтрахт Франкфурт.

/КМ/

Свързани новини

08.12.2025 15:57

Рандал Коло Муани се завърна за Тотнъм преди мача срещу Славия Прага в Шампионската лига

Нападателят Рандал Коло Муани се завърна в тренировката на английския Тотнъм преди домакинството срещу Славия Прага в Шампионската лига утре, съобщи ДПА. 27-годишният футболист напусна терена с контузия по време на мача от Висшата лига срещу Брентфорд в събота, а това постави под съмнения участието му в двубоя срещу чешкия шампион. Въпреки това французинът е участвал в подготовката на „Шпорите“ днес.
07.12.2025 14:37

Притеснения в Тотнъм за физическото състояние на Дестини Удоджи и Рандал Коло Муани

Треньорският щаб на Тотнъм има опасения за физическото състояние на Дестини Удоджи и Рандал Коло Муани преди гостуването срещу чешкия Славия Прага в двубой от Шампионската лига във вторник, съобщава агенция Reuters
01.12.2025 18:30

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк за феновете на тима: „По време на мачовете се нуждаем един от друг“

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк, който критикува част от привържениците на отбора заради освиркването на вратаря Гулиелмо Викарио по време на загубата с 1:2 от Фулъм в събота, заяви, че разбира разочарованието на феновете
30.11.2025 12:07

Томас Франк разкритикува феновете на Тотнъм за освиркванията към вратаря Викарио след грешка

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк разкритикува част от феновете на отбора за това, че освиркаха вратаря Гулиелмо Викарио, след като италианецът беше виновен за втория гол на Фулъм при домакинската загуба с 1:2 в събота. Викарио излезе далеч от

Към 11:08 на 09.12.2025 Новините от днес

