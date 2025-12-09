Тотнъм остава без Дестини Удоджи до януари, разкри мениджърът Томас Франк

Тотнъм няма да може да разчита на Дестини Удоджи до януари поради контузия в подколянното сухожилие, разкри мениджърът Томас Франк преди гостуването на Славия Прага в Шампионската лига.

Италианският защитник получи травмата при равенството 2:2 срещу Нюкасъл миналата седмица и пропусна домакинската победа с 2:0 срещу Брентфорд във Висшата лига в събота.

„Дестини получи контузия в подколянното сухожилие в края на мача с Нюкасъл, така че за съжаление той ще отсъства до януари“, каза Франк, цитиран от агенция Reuters.

„Шпорите“ са непобедени в последните си 22 европейски домакински двубоя и се нуждаят от победа тази вечер, за да подобрят шансовете си да завършат в топ 8 в надпреварата. Към момента Тотнъм е 16-ти след загубата с 3:5 от Пари Сен Жермен миналия месец.

„Определено винаги е добре да градим и да набираме инерция, за да демонстрираме по-постоянни и добри представяния. Наистина ще се опитаме да надградим това. Имаме удобна възможност срещу добрия отбор на Славия Прага, който изучавахме много. Това е мач, в който уважаваме противника, но става въпрос за нас и да се уверим, че се представяме добре, за да продължим с настъпателността и директността, които демонстрираме в нападение“, коментира Томас Франк.

Футболистите на Тотнъм демонстрират постоянство в Шампионската лига, като единствената им загуба в пет мача беше именно в Париж. Победа днес би ги поставила в много стабилна позиция поне за място в плейофите.

„Много е важно, че играем у дома, където имаме перфектен резултат досега“, каза Франк и добави:

„Трите точки биха били огромна стъпка в първата част от задачата ни, която е класиране за плейофния кръг. И след това можем да гледаме по-напред.“

Последните два мача на Тотнъм в Шампионската лига са домакинство срещу Борусия Дортмунд и гостуване на Айнтрахт Франкфурт.