Всички шампиони във Формула 1 от 1950 година насам

Световните шампиони във Формула 1 през годините:
2025 - Ландо Норис (Великобритания, Макларън)
2024 - Макс Ферстапен (Нидерландия, Ред Бул)
2023 - Макс Ферстапен (Ред Бул)
2022 - Макс Ферстапен (Ред Бул)
2021 - Макс Ферстапен (Ред Бул)
2020 - Люис Хамилтън (Великобритания, Мерцедес)
2019 - Люис Хамилтън (Мерцедес)
2018 - Люис Хамилтън (Мерцедес)
2017 - Люис Хамилтън (Мерцедес)
2016 - Нико Розберг (Германия, Мерцедес)
2015 - Люис Хамилтън (Мерцедес)
2014 - Люис Хамилтън (Мерцедес)
2013 - Себастиан Фетел (Германия, Ред Бул)
2012 - Себастиан Фетел (Ред Бул)
2011 - Себастиан Фетел (Ред Бул)
2010 - Себастиан Фетел (Ред Бул)
2009 - Дженсън Бътън (Великобритания, Браун)
2008 - Люис Хамилтън (Макларън)
2007 - Кими Райконен (Финландия, Ферари)
2006 - Фернандо Алонсо (Испания, Рено)
2005 - Фернандо Алонсо (Рено)
2004 - Михаел Шумахер (Германия, Ферари)
2003 - Михаел Шумахер (Ферари)
2002 - Михаел Шумахер (Ферари)
2001 - Михаел Шумахер (Ферари)
2000 - Михаел Шумахер (Ферари)
1999 - Мика Хакинен (Финландия, Макларън)
1998 - Мика Хакинен (Макларън)
1997 - Жак Вилньов (Канада, Уилямс)
1996 - Деймън Хил (Великобратания, Уилямс)
1995 - Михаел Шумахер (Бенетон)
1994 - Михаел Шумахер (Бенетон)
1993 - Ален Прост (Франция, Уилямс)
1992 - Найджъл Менсъл (Великобритания, Уилямс)
1991 - Айртон Сена (Бразилия, Макларън)
1990 - Айртон Сена (Макларън)
1989 - Ален Прост (Макларън)
1988 - Айртон Сена (Макларън)
1987 - Нелсон Пикет (Бразилия, Уилямс)
1986 - Ален Прост (Макларън)
1985 - Ален Прост (Макларън)
1984 - Ники Лауда (Австрия, Макларън)
1983 - Нелсон Пикет (Брабъм)
1982 - Кеке Розберг (Финландия, Уилямс)
1981 - Нелсон Пикет (Брабъм)
1980 - Алан Джоунс (Австралия, Уилямс)
1979 - Джоди Шектър (Република Южна Африка, Ферари)
1978 - Марио Андрети (САЩ, Лотус)
1977 - Ники Лауда (Ферари)
1976 - Джеймс Хънт (Великобритания, Макларън)
1975 - Ники Лауда (Ферари)
1974 - Емерсон Фитипалди (Бразилия, Макларън)
1973 - Джаки Стюърт (Великобритания, Тайръл)
1972 - Емерсон Фитипалди (Лотус)
1971 - Джаки Стюърт (Тайръл)
1970 - Йохен Риндт (Австрия, Лотус)
1969 - Джаси Стюърт (Матра)
1968 - Грейм Хил (Великобритания, Лотус)
1967 - Дени Хълм (Нова Зеландия, Брабъм)
1966 - Джак Брабъм (Австралия, Брабъм)
1965 - Джим Кларк (Великобритания, Лотус)
1964 - Джон Съртис (Великобритания, Ферари)
1963 - Джив Кларк (Лотус)
1962 - Грейм Хил (БРМ)
1961 - Фил Хил (САЩ, Ферари)
1960 - Джак Брабъм (Купър)
1959 - Джак Брабъм (Купър)
1958 - Майк Хаутърн (Великобритания, Ферари)
1957 - Хуан Мануел Фанджо (Аржентина, Мазерати)
1956 - Хуан Мануел Фанджо (Ланча/Ферари)
1955 - Хуан Мануел Фанджо (Мерцедес)
1954 - Хуан Мануел Фанджо (Мерцедес/Мазерати)
1953 - Арберто Аскари (Италия, Ферари)
1952 - Алберто Аскари (Ферари)
1951 - Хуан Мануел Фанджо (Алфа Ромео)
1950 - Джузепе Фарина (Италия, Алфа Ромео)
