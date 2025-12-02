Далас победи Денвър като гост в НБА, Антъни Дейвис записа рекордните си за сезона 32 точки

Далас Маверикс победи Денвър Нъгетс като гост със 131:121 в среща от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА) тази нощ. Домакините спечелиха първата част с 41:27, но отговорът на тексасците не закъсня и тимът, воден от завърналия се след травма Антъни Дейвис, отвърна с 42 точки във втората четвърт срещу 27 от домакините. Двата отбора си размениха по още една част до края на срещата, но Далас в крайна сметка извоюва успеха след силна серия в последната четвърт. Така балансът на тима вече е 7-15, а с четвъртото си поражение у дома от началото на кампанията Денвър е с 14-6.

Най-резултатен в срещата беше Дейвис, който отбеляза 32 точки в седмия си мач от началото на сезона и втори след лечение на контузия, а към тях той добави и 13 борби. Раян Нембхард записа „дабъл-дабъл“ с 28 точки и 10 асистенции, а избраният под номер 1 в тазгодишния драфт на НБА новобранец Купър Флаг добави 24 точки.

За Денвър Никола Йокич се отчете с 11-ия си „трипъл-дабъл“ през сезона с 29 точки, 13 асистенции и 20 борби. Спенсър Джоунс завърши с 28 точки, а Пейтън Уотсън – с 15.

Детройт Пистънс постигна успех срещу Атланта Хоукс с 99:98 с тройка на Никейл Алекзандър-Уокър при две оставащи секунди до края. Това беше 17-а победа от началото на редовния сезон за „Буталата“ срещу само 4 загуби, а Атланта е с баланс 13-9. „Ястребите“ имаха шанс да спечелят срещата дори след успешната стрелба на Алекзандър-Уокър, но Джейлън Джонсън не успя да реализира в последното притежание.

Джейлън Дърън поведе Детройт с 21 точки и 11 борби, а звездата на отбора Кейд Кънингам завърши с 18 точки, 8 асистенции, 8 борби, 6 откраднати топки и 3 чадъра. Осем от точките на Кънингам дойдоха в последните 3 минути и 21 секунди и това беше ключово за успеха на тима.

За Атланта Джейлън Джонсън беше най-резултатен с 29 точки, 7 асистенции и 13 борби. Никейл Алекзандър-Уокър завърши вечерта с 26 точки, стреляйки с 60-процентова успеваемост при 10-те си опита отдалеч, а Ониека Оконгву записа 20 точки, 6 овладени топки и 3 чадъра.

Въпреки 38 точки от Лука Дончич, Лос Анджелис Лейкърс допусна поражение от Финикс Сънс като домакин със 108:125. След равностойно първо полувреме гостите се откъснаха след почивката и до края на срещата запазиха водачеството си от близо 20 точки. Така отборът от Калифорния вече е с баланс от 15-5, докато „Слънцата“ подобриха своя на 13-9.

Словенската звезда на „Езерняците“ добави и 11 борби за „дабъл-дабъл“, но допусна и 9 грешки, които допринесоха за загубата на отбора му. Той не получи достатъчно помощ от съотборниците си, най-резултатен от които беше Остин Рийвс с 16 точки, докато ЛеБрон Джеймс остана с едва 10 след слаба стрелба от игра от едва 30 процента.

За отбора от Аризона Дилън Брукс блесна с 33 точки при стрелба 15 от 26, а Колин Гилеспи записа рекордните за кариерата си 28 точки.

Кливланд Кавалиърс надигра финалиста от миналия сезон Индиана Пейсърс със 135:119 като гост. Донован Мичъл впечатли с 43 точки при стрелба 16 от 27, към които добави 6 асистенции и 9 борби. Джейлън Тайсън се отчете с „дабъл-дабъл“ с 27 точки и 11 борби, при висока успеваемост на стрелбата от 77 процента. Отборът от Охайо вече е с баланс от 13 победи и 9 загуби и е шести на Изток.

За тима на Пейсърс, който е с баланс 4-17 и бележи значителен спад в представянето си след предходната кампания, Паскал Сиакам отбеляза 26 точки и 7 борби. Андрю Нембхард добави 21 точки и 6 асистенции, а Гарисън Матюс влезе с 15 точки от пейката. Възпитаниците на Рик Карлайл не могат да разчитат на звездния си съотборник Тайрийз Халибъртън, който пропуска целия сезон след операция на ахилеса, а това оказва сериозно влияние на амбициите им.

Маями Хийт надделя над Лос Анджелис Клипърс със 140:123. „Горещите“ не изпуснаха водачеството през цялата среща, а петимата им титуляри се отчетоха с добро представяне. Норман Пауъл беше най-резултатен за тима с 30 точки, а Бам Адебайо записа „дабъл-дабъл“ с 27 точки и 14 борби. Андрю Уигинс и Тайлър Хиро завършиха с по 22, а Дейвиън Мичъл добави 16 точки и 12 асистенции.

За Клипърс Кауай Ленърд беше най-резултатен с 36 точки, а Ивица Зубац помогна с „дабъл-дабъл“ с 16 точки и 13 борби. Джеймс Хардън беше ограничен до едва 11 точки при стрелба 2 от 6, а 6 от неговите точки дойдоха от наказателната линия.